Acciones para cuidar de la salud mental de los niños y adolescentes

Este miércoles se efectuaron dos actividades dirigidas a cuidar la salud mental de los jóvenes, en las que se activaron tanto fundaciones como el Gobierno Nacional.

Por parte del Ministerio de Salud (Minsa), se puso en marcha la primera Unidad Móvil de Salud Mental de la Región de Salud de San Miguelito.

La iniciativa busca acercar los servicios de atención psicológica a las comunidades, facilitar la detección temprana de trastornos mentales y fortalecer acciones de promoción y prevención.

Durante el evento, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, manifestó su preocupación por el incremento de los casos de suicidio, especialmente, en adolescentes.

Esta unidad móvil es un plan piloto que servirá de modelo para su implementación progresiva en otras regiones del país, con el propósito de ampliar el acceso a una atención integral y oportuna en salud mental.

En febrero de este año, se aprobó un reglamento que adopta la Norma del Sistema de Vigilancia de la Conducta de Riesgo Suicida.

Con la aplicación de este documento, se reconoce que la conducta de riesgo suicida es un evento epidemiológico de importancia para la salud pública en Panamá y de notificación obligatoria.'



Muchos casos de Bullying han acabado en agresiones físicas serias contra niños, hechos que se han registrado con frecuencia en centros educativos del interior y en Colón.

El suicidio fue considerado como un problema de salud pública por las autoridades de salud del país.

El ciberacoso y bullying se registran tanto en escuelas oficiales como en particulares, donde es difícil dimensionar su magnitud.

Muchos planteles carecen de gabinetes psicopedagógicos, que son los equipos que deben ver los casos que atentan contra la salud mental de los chicos.

En su introducción se establece que el sistema tiene como finalidad identificar, registrar, monitorear y analizar de forma continua y sistemática los eventos relacionados con la conducta de riesgo suicida, incluyendo los casos de intento de suicidio y suicidios consumados.

Según información del propio sistema, en 2023, se reportaron en el país, 118 muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente, de los cuales 105 fueron hombres y 13 mujeres.

Entre los 10 y 24 años se quitaron la vida, en ese mismo año, 23 hombres y 4 mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).

500 voces

Plan 4Kids junto a la Fundación Serenamente, la Fundación Refuva y profesionales de la salud mental y organizaciones aliadas, lanzaron la campaña nacional "500 Voces por la Salud Emocional de los Niños y Jóvenes en Panamá".

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La iniciativa nace ante el incremento de situaciones críticas que afectan el desarrollo de los niños y adolescentes, como el bullying, ciberacoso, ansiedad, depresión y aislamiento social.

Se busca generar conciencia pública sobre estos flagelos y propiciar conversaciones abiertas dentro del entorno familiar, así como dotar a ciudadanos de herramientas de protección efectivas.

También, se busca sumar al objeto de la campaña, los niños y jóvenes para que sean agentes multiplicadores de bienestar y semilleros, brindándoles herramientas y conocimientos que puedan replicar en sus entornos familiares y, especialmente, en sus ambientes escolares y comunitarios que son donde se encuentran en mayor riesgo.