Cae red que borró cuentas de contribuyentes para venderlas

El Ministerio Público, a través de su Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, desarticuló una organización criminal que eliminaba cuentas millonarias de contribuyentes que habían pagado al fisco dentro del sistema E-Tax 2.0, de la Dirección General de Ingresos (DGI).

De acuerdo a las investigaciones realizadas, el objetivo tenía como finalidad que esos créditos quedaran como pagos no aplicados y así procedían a venderlos a una entidad crediticia en el territorio nacional.

Este miércoles se efectuaron 23 diligencias de allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, en las que fueron aprehendidos desde particulares hasta servidores públicos de la DGI, que quedaron puestos a disposición del Tribunal de Garantías en las próximas horas.

Los allanamientos llegaron hasta la propia sede de la DGI, en Avenida Balboa, y en este lugar se observó al procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, encabezar la diligencia.

Estos dejaron 16 capturados, entre los que figuran 9 funcionarios, un exfuncionario y 6 particulares.

El operativo se denominó 'Pandora' y además de los aprehendidos se confiscaron equipos tecnológicos y documentos relacionados a la investigación.

La lesión patrimonial que se investiga está por el orden de los 40 millones de dólares.'

16

aprehendidos dejó el operativo que deben acudir ante un juez de garantías en las próximas horas. 40

millones de dólares pudo ser la lesión patrimonial ocasionada por este red criminal.

Vulnerado

No es la primera vez que el sistema E-Tax, de recaudación de tributos, ha sido objeto de vulneraciones que involucra a trabajadores de la DGI.

En octubre del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción abrió un expediente tras una denuncia de la DGI por la creación de créditos fiscales ficticios relacionados con la instalación de equipos fiscales, los cuales fueron transferidos de forma ilícita a aseguradoras.

Tres personas fueron detenidas por este caso, incluyendo dos funcionarios, y la lesión al fisco fue por cerca de un millón de dólares.