Aeropuerto se aboca a remodelar Terminal 1 y ampliar la Terminal 2

El Aeropuerto Internacional de Tocumen comenzó el trámite público para modernizar la Terminal 1, para lo cual está solicitando información para afinar la licitación.

La misma medida está ejecutando para lo que será la ampliación de la Terminal 2, operativa desde inicios de la década.

La rehabilitación de la terminal antigua del aeropuerto incluye desmontaje y demoliciones de techos, tuberías, conductores eléctricos y circuitos derivados, luminarias interiores y levantado de piso de losetas textiles existente en el interior del edificio.

Además, se efectuará el desmontaje integral de cámaras, micrófonos, bocinas, antenas AP, antenas C&W situadas en las zonas a intervenir en alturas variables; así como racks, patch panels y otros elementos.

Entre los trabajos de remozamiento se contempla el revestimiento decorativo de vidrio y acrílico translúcido, un paisajismo interior con flora nativa artificial o tropical mixta.

También, se elaborará un arte mural de pared, piso de concreto pulido y tendrá un sistema de cielorraso de paneles verticales decorativos y alfombra de alto tráfico.

Terminal 2

La terminal comenzó a movilizar pasajeros desde el 22 de junio de 2022.'



Se espera que el Aeropuerto Internacional de Tocumen movilice a más de 23 millones de pasajeros este año.

Se han realizado algunas mejoras a la Terminal 1, que incluye los sanitarios.

La primera terminal sigue siendo utilizada para vuelos hacia países como México y Venezuela.

El check-in se realiza en la Terminal 2, que también es para la recepción de equipajes.

Incluyendo a las dos terminales, el aeropuerto de Tocumen tiene una longitud de 3 kilómetros, uno de los más largos de la región.

El interés de ampliarla obedece a las proyecciones de cantidad de pasajeros que se espera para los próximos años, los que podrían alcanzar 30 millones anuales en poco tiempo.

En esta ocasión lo que se está solicitando es el gerenciamiento administrativo, técnico y supervisión integral del proyecto.

Se piden datos sobre el suministro, montaje, adecuación, mantenimiento integral y posterior desmovilización de las infraestructuras temporales necesarias para la inspección y gestión del proyecto.

También, un plan de aseguramiento y control de calidad.

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La fecha límite para presentar la información, tanto de la remodelación de la Terminal 1, como la ampliación de la Terminal 2 es el 14 de julio.

Los interesados deberán proveer los costos aproximados para cada actividad de acuerdo con el alcance propuesto, así como cualquier otra información que consideren necesaria.

Pistas

En estos momentos, el aeropuerto de Tocumen es objeto de mejoras en sus pistas principales a un costo de $56.9 millones.

Desde mayo se desarrolla la segunda etapa del proyecto, que contempla labores preliminares de sellado de grietas y juntas en la pista 03 derecha.

Debido al nivel técnico y precisión que requieren estos trabajos para garantizar la seguridad y durabilidad de la infraestructura aeroportuaria, su ejecución se extenderá aproximadamente por 18 meses.

Por otra parte, en junio culminó la primera fase de recuperación del cielo raso metálico Hunter Douglas y vigas estructurales ubicadas en la Zona 3B del Anillo Central de la Terminal 2.

La intervención comprendió 780 metros cuadrados de cielo raso y trabajos complementarios en 1,400 metros lineales de vigas.