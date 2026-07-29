Camino al éxito

En innumerables ocasiones, cuando se ve a una celebridad en la televisión, a un actor de cine o a un deportista campeón mundial, se puede pensar erróneamente que el éxito solamente se resume en otorgar medallas, trofeos, dinero o reconocimientos, cuando muchas veces se ignora todo lo que esa persona tuvo que recorrer hasta donde se encuentra. Más que hablar de la presión que se siente con el éxito, como expectativas injustas y a veces desproporcionadas por parte de los demás (con deseos de ver fallos, lo cual resulta irrelevante aquí), vamos a tomar un espacio para reflexionar sobre la senda del éxito y las decisiones tomadas para ello:

- Atreverse a pensar diferente al resto. Muchas de las personas que a través de la historia lograron el éxito, lo hicieron al observar desde otra óptica las diversas situaciones que confrontaron y a proponer caminos alternativos al convencional, que por costumbre suele ser seguido por la mayoría "porque siempre se ha hecho así y nos funciona". Retar a los demás a salir de la zona de confort, en la mayoría de casos genera reacciones adversas que derivan en el aislamiento de aquellos que "parecían cercanos" pero dejaron de serlo al sentirse "traicionados" por el simple hecho de pensar diferente. Esto muchas veces puede romper vínculos amicales e inclusive familiares, aún cuando ese no fuese el propósito primigenio.

·- Superar obstáculos. Inevitablemente, el que aspira a ser mejor o alcanzar la excelencia, tarde o temprano se topa con situaciones desventajosas o tropiezos que pudiesen dilatar o frenar su progreso. Ante esto, surge la necesidad de conocerse a uno mismo mucho mejor e identificar las principales fortalezas que pueden ser aprovechadas y potenciadas, para perfilarse y proyectarse correctamente. Como decía Jesús de Nazareth: "Nadie es profeta en su tierra"; por lo que corresponde aceptar con madurez y aplomo que, la ruta hacia el éxito es más una carrera de resistencia y constancia que pondrá a prueba la determinación de cada persona.

·- "Por mi mejoría, hasta mi casa dejaría". Este refrán indica que, en la búsqueda de mejores opciones de estudio o trabajo, es necesario salir de la zona de confort y cambiar de lugar de residencia. Si bien con el transcurrir del tiempo han surgido más ofertas académicas en Panamá y en las diferentes provincias del país se han generado nuevas plazas de trabajo para diversas profesiones, en la mayoría de casos si se desea lograr una especialización superior o mejorar sustancialmente la calidad de vida, a muchas personas nos ha tocado en su momento dejar la patria, familia y amigos para lograrlo, pero no todos logran volver con éxito y bienestar. Esta quizás es una de las principales disyuntivas que a veces limitan a las personas el poder tomar una decisión con plena seguridad: "dejar todo atrás y mirar hacia adelante".

- Sacrificio personal y familiar. Similar a lo anterior, alcanzar el éxito conlleva una cuota de sacrificio, principalmente económico. No todos los que aspiran a estudiar en buenas universidades, pese a sus méritos académicos, logran obtener becas completas; inclusive, una cuantía considerable de los que con esfuerzo propio y familiar logran culminar su formación profesional, al ser "extraños" en los sistemas de incentivos, les cuesta más el ser tomado en cuenta, pero aún así no es imposible destacar y lograr el éxito a pulso (derecho de piso).

En síntesis, al momento de ver que alguien obtenga un premio o sea reconocido por su trabajo y trayectoria, pensemos por un momento en lo que esa persona o su familia tuvieron que asumir para llegar hasta allí. Al ver documentales o biografías de personas exitosas, muchas veces nos encontramos con seres de carne y hueso que pasaron calamidades y más de una situación riesgosa; pero fue gracias a su determinación, confianza, red de seguridad (familia y amigos), la fe y la esperanza en un mejor mañana, lo que los mantuvo de pie, nunca de rodillas. ¡Bendiciones para todos!