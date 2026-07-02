Estado ha pagado $167.9 millones por nuevo hospital

Una nueva adenda ha sido refrendada para la construcción del nuevo Hospital del Niño, con lo que su costo se eleva a $705.8 millones.

Esta es la octava adenda al contrato 082 (2020) suscrito entre el Ministerio de Salud (Minsa) y el contratista, la empresa de capital español Acciona, el cual incrementa el costo de la obra en $259 millones.

La orden de proceder para la construcción del hospital se autorizó el 17 de mayo de 2021, hace cinco años, a un costo inicial de $614.1 millones.

Luego, en ese mismo año, se realiza una primera adenda que disminuye el costo de la obra a $443.8 millones.

Con pequeños ajustes, hasta la adenda No.6, el costo subió un poco a $446.7 millones, sin embargo es con esta última adenda que se eleva en forma significativa.

El nuevo costo se desglosa en $522.3 millones por la misma obra, 128.4 millones por financiamiento, $8.8 millones en mantenimiento y $46.1 millones en concepto de ITBMS.

Hay que rescatar que el Estado a través del Minsa ha pagado al contratista desde 2021 a 2025, $167.9 millones.

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adendas tiene el contrato para la construcción del hospital. 91.7

millones más ha costado la obra si se compara con el contrato original, con la salvedad de que una adenda disminuyó su costo.

Una claúsula que se mantiene es en la entrega de la obra, que debe ser a cinco años, con tres años adicionales para mantenimiento.

En otras palabras, debe ser entregada en este año, de acuerdo con el contrato.

En un recorrido que realizó el presidente José Raúl Mulino por la construcción, se manejó el mes de diciembre de 2027, para la entrega del hospital, por lo que debería estar elaborándose una adenda adicional de tiempo.

El nuevo hospital , que se construye sobre el terreno donde estuvo ubicada la embajada de los Estados Unidos, tendrá 23 pisos, con 463 camas de hospitalización, 116 consultorios y 17 quirófanos.

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Es una obra esperada desde hace más de tres lustros por el personal del hospital y, sobretodo, los pacientes, debido a las condiciones en que se encuentra el actual hospital.