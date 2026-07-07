Gabinete aprueba dos créditos para la lucha contra el crimen

El Consejo de Gabinete autorizó dos resoluciones que aprueban fondos a favor del Ministerio de Seguridad (Minseg) para fortalecer la lucha contra el crimen.

La primera está destinada a la reactivación de la flota vehicular de la Policía Nacional, y la segunda, a la actualización, soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del Centro de Operación Nacional CON-C5.

Por medio de la Resolución 71-26, se aprueba para la Policía Nacional un crédito adicional por $11.7 millones.

La segunda resolución aprueba un crédito adicional por $5.8 millones, para incorporar recursos para los proyectos, servicios y adquisiciones propuestos para la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), los cuales tienen como objetivo fortalecer la capacidad operativa, tecnológica y administrativa de la institución.

Ambas resoluciones cuentan con el concepto favorable del Consejo Económico Nacional (Cena) para la concesión de dichos créditos, y con el informe favorable de viabilidad financiera y conveniencia emitido por la Contraloría General de la República.

Los créditos adicionales serán llevados a la nueva Comisión de Presupuesto de la Asamblea, que todavía no se ha conformado.