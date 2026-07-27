Una alimentación rica en fibra es una herramienta real y accesible para cuidar la microbiota intestinal y reducir el riesgo de cáncer colorrectal dentro de un estilo de vida saludable.

El Laboratorio Europeo de Biología Molecular analizó miles de muestras de microbiota de 27 estudios de 15 países y como resultado identificaron una "firma bacteriana universal" asociada al cáncer colorrectal, independientemente de la edad o el país, además, también se encontró una microbiota más saludable y menor riesgo de esta firma bacteriana en personas con una dieta rica en fibra y alimentos vegetales.

Acosta Then (https://draacostathen.com), endoscopista bariátrica, comentó que por mucho tiempo se pensó que la fibra solo servía para prevenir el estreñimiento, sin embargo, su impacto va mucho más allá.

La fibra, a diferencia de otros nutrientes, llega intacta al colon, donde se convierte en alimento para las bacterias beneficiosas que habitan en el intestino, que al fermentarla producen ácidos grasos de cadena corta, especialmente butirato, que ayudan a reducir la inflamación, fortalecen la barrera intestinal y crean un ambiente menos favorable para el crecimiento de bacterias asociadas con el cáncer.

Mantener una microbiota equilibrada también influye en el metabolismo, la respuesta del sistema inmunológico y el riesgo de desarrollar diversas enfermedades crónicas, incluido el cáncer colorrectal.

En redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, está en tendencia aumentar intencionalmente el consumo de fibra a través de alimentos como frutas, verduras, legumbres, avena, frutos secos y semillas, práctica conocida como fibermaxxing.

Then advierte que no se debe caer en los extremos porque el fibermaxxing no se trata de consumir cantidades excesivas de fibra ni buscar soluciones rápidas, ya que un consumo de forma brusca puede provocar gases, distensión abdominal o molestias digestivas.

Lo recomendable es incorporar la fibra gradualmente, acompañada de una buena hidratación y obtenerla de alimentos en lugar de depender de suplementos.

Incluir en la dieta alimentos como avena, frutas con cáscara, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas de chía o linaza es una forma sencilla de cuidar tu salud intestinal todos los días.

En términos generales, las mujeres deberían procurar consumir alrededor de 25 gramos de fibra al día y los hombres cerca de 38 gramos.