Obras en carretera ronda $900 millones

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó la convocatoria de la primera fase de la rehabilitación de la carretera Panamericana entre David y la frontera con Costa Rica.

Esta etapa se desarrollará en el acceso a la cabecera chiricana, desde el occidente y contempla la construcción de intercambiadores en la zona de hospitales y en el área industrial y comercial.

Con este proyecto, ya son cerca de $900 millones los que se están invirtiendo en la rehabilitación de la Panamericana en su trayectoria por el istmo.

Como primer proyecto, por medio de Asociación Público Privada (APP) se rehabilita el tramo entre Las Garzas y Yaviza, que viene siendo el más largo entre las obras, con 246 kilómetros.

La ejecuta el consorcio Ruta del Este ISA Vías por $281 millones.

Dejando la ciudad y la autopista Arraiján-La Chorrera, para la que existe otro proyecto mediante APP, encontramos el Corredor de las Playas, cuya extensión hasta Loma Campana comenzó a ejecutarse con una inversión de $228.4 millones, a cargo de constructora Meco, S.A.

Recientemente, fue refrendado el contrato de la segunda APP en la Panamericana, en un tramo de 192 kilómetros entre Loma Campana y Santiago de Veraguas.'



Dos proyectos de mejoras a la carretera internacional se realizan por Asociación Público Privada.

El único punto de quiebre de la Panamericana se da en el país, a la altura del poblado de Yaviza, en Darién.

La Panamericana una vez cruza el Puente de las Américas toma diversos nombres a través de la capital del país, hasta la altura de Tocumen.

El consorcio APP Vías del Istmo realizará esta rehabilitación por $312 millones.

Por otra parte, mediante contratación directa, se está reparando la Panamericana entre Santiago y David, un tramo de relieve montañoso y complejo.

Las empresas Ininco y Cusa ejecutan el proyecto con costo de $50 millones.

David-Frotera

Entre David y la frontera hay más de 50 kilómetros de distancia.

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En la primera fase de su rehabilitación se incluye la construcción de dos puentes vehiculares de dos carriles.

También, se construirá un intercambiador a desnivel con paso inferior deprimido y rotonda a nivel, similar a los que existen entre la Avenida Juan Pablo II y Vía Brasil, para gestionar el flujo vehicular y mejorar la seguridad vial.

Además, se levantarán tres puentes peatonales elevados en puntos estratégicos como el hospital materno infantil, la Unachi y el Mall Chiriquí.

Se rehabilitarán puentes vehiculares sobre la quebrada San Cristóbal, cada uno con longitud de 45 metros.

El contratista tendrá dos años para entregar la obra y tendrá la responsabilidad de darle mantenimiento integral por tres años.

La fecha de la reunión previa está fijada para el 22 de abril, mientras que la presentación y apertura de las propuestas económicas está programada para el 14 de mayo.