Oda a los Ingenieros Agrónomos

Publicado 2026/05/15 00:00:00
  • Rubén D. Collantes G., Ph. D.
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  • Investigador, Docente Universitario y Artista Marcial
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  • e-mail: rdcg31@hotmail.com
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Cada día, fruto del esfuerzo y dedicación

Ingenieros Agrónomos con mística y vocación

Trabajan en el campo ayudando al agricultor

Para beneficio del país y del consumidor

Formados por la academia y la experiencia

Trabajamos en diversas ramas de la ciencia

Ya sea agricultura u otros campos del saber

Hombres y mujeres del agro cumplen con su deber

El día 15 de mayo de cada año es celebración

De San Isidro Labrador y de nuestra Profesión

Independientemente de la política o religión

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Este 15 de mayo, 60 años de fundación celebrará

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá

Gremio insigne en el ámbito agropecuario nacional

Con técnicos y especialistas a nivel urbano y rural

Distribuidos a lo largo y ancho de todo el territorio

Este mensaje reconoce a los que, con esfuerzo meritorio

Cultivan el progreso en nuestros campos con amabilidad

Ejerzamos nuestra carrera, con ética y responsabilidad

Podemos ser instrumentos de esperanza y producción

Frente a desafíos actuales y venideros para nuestra Nación

La seguridad alimentaria es una tarea compartida entre todos

El Estado, la Academia, los productores, la sociedad y nosotros

Que este 15 de mayo pasen un excelente día

Ingenieros Agrónomos, con dinamismo y alegría

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Con actitud positiva y voluntad inamovible

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