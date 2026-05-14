Plantas panameñas con usos de antaño

Generalmente en Panamá nos enfocamos en adquirir y consumir la producción de plantas destinadas a fines agrícolas como arroz, maíz, frijoles y café, por mencionar algunas que son esenciales para la seguridad alimentaria en Panamá y que se pueden adquirir en diversos comercios a nivel nacional.

Pero con el paso del tiempo y la modernización de Panamá nos hemos ido olvidando de la utilidad de algunas especies de plantas que fueron muy útiles para actividades específicas de la vida diaria de nuestros padres y abuelos en un momento de antaño de la historia nacional.

Plantas que se utilizaron a lo largo del territorio nacional cuando no siempre era fácil conseguir insumos básicos dentro de supermercados o centros de expendios en el interior del país en localidades rurales cercanas a Santiago de Veraguas y Chitré en Herrera, por dar ejemplo.

Entre esas plantas se encuentra el chumico (Curatella americana L.) cuyas hojas fueron utilizadas para fregar platos, tazas y ollas en remplazo de lo que hoy día son esponjas y brillos comerciales. En este sentido, para limpiar la basura orgánica de los patios en las zonas rurales era común el uso de plantas de escobilla (Sida rhombifolia L.) que eran amarradas en racimos.

Para la limpieza personal se acostumbraba a utilizar el estropajo (Luffa aegyptiaca Mill.) durante el baño de higiene personal junto al jabón para limpiar el cuerpo luego de una larga jornada de trabajo agrícola.

Era común en antaño recorrer potreros y riachuelos para colectar y degustar guabitas (Inga marginata Willd.), guayabitas sabaneras (Psidium guineense Sw.) y corozos y vino de palma (Acrocomia aculeata (Jacq.)).

Todas estas plantas en su momento fueron muy útiles, pero muchas de ellas debido a la modernización y cambios de hábitos han sido ampliamente relegadas y olvidadas, con excepciones puntuales.

Hoy día las zonas rurales que fueron ampliamente pobladas por estas plantas como el caso de potreros y zonas silvestres pierden terrero para dar paso a la urbanización y agricultura.

Es importante la generación de iniciativas públicas y privadas para salvar estas especies de plantas que forman parte de nuestra flora nativa y que tienen además un importante papel dentro de ecosistemas sensitivos en Panamá donde hospedan diversas especies de aves, mamíferos, artrópodos y otros organismos vivos.

Una nueva oportunidad para estas especies de plantas puede darse al establecer programas de investigación para determinar sus potenciales usos en la actualidad y mantenerlas dentro de viveros, jardines, parques, zonas de vida protegidas, senderos de plantas silvestres cerca de áreas de producción agropecuaria, entre otras acciones ciudadanas para mantener y salvar aquellas especies de plantas que lo requieran.

Todas aquellas plantas que en algún momento fueron valoradas en el pasado podrían volver a retomar importancia en el futuro dentro de programas de innovación e investigación para aprovechar todas las bondades que nos ofrecen como sociedad, no las olvidemos, ellas también forman parte de nuestro Panamá.