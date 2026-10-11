POR EL BANDERÍN

Los Guardianes de Cleveland, donde milita el lanzador panameño Daniel Espino, enfocan su mirada en los Rays de Tampa Bay y su fuerte artillería, rivales a partir de hoy por el título de la Liga Americana.

La novena de Cleveland y Tampa Bay inician la serie al mejor de siete partidos en el Tropicana Field de San Petersburgo, Florida, hogar de los Rays, en un choque programado para arrancar hoy a las 7:00 p.m. (hora de Panamá).

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Recordemos que los Rays barrieron a los Yankees por 3-0 en su Serie Divisional.

Luego de superar a los Medias Blancas de Chicago en el quinto y definitivo partido por pizarra de 2-0 —adjudicándose la Serie Divisional por 3-2 tras celebrar el sábado por la noche—, los Guardianes están centrados en Tampa Bay y en el banderín del nuevo circuito que los lleve a la Serie Mundial.

Pese a estar contra las cuerdas 0-2 en la serie anterior, Cleveland se convirtió en el primer equipo en remontar un 0-2 desde que lo hicieron los Yankees en 2017, según datos de MLB.com.

El mánager de los Guardianes, Stephen Vogt, reconoció que el equipo estuvo contra la pared, pero los peloteros respondieron y dieron la cara. "Faltan ocho victorias más", indicó, en referencia a los cuatro triunfos necesarios ante los Rays y los cuatro de la Serie Mundial para llevarse el título de la Gran Carpa en la campaña 2026.

En la Serie Divisional ante Chicago, el panameño Daniel Espino vio acción en dos partidos. En el primer juego entró como relevista en el quinto episodio; mientras que en el tercer choque asumió el rol de opener (abridor de emergencia), trabajando 0.2 entradas, espacio en el que le conectaron dos imparables, regaló una base por bolas y permitió una carrera.

En la presente postemporada, Espino suma 1.1 episodios lanzados en dos presentaciones, dejando una efectividad de 6.75 y un WHIP de 3.75. Se perfila que mantenga su rol en el cuerpo de relevo para la serie frente a Tampa Bay.

Por los Rays, la novena de Tampa Bay anunció como abridor para el primer encuentro al diestro Drew Rasmussen, quien en la campaña regular dejó marca de 16-5, con una efectividad de 2.67 y un WHIP de 0.91.

Por su parte, los Guardianes podrían arrancar con un opener, función que también ya ha cumplido el panameño Daniel Espino, seguido por el relevista Joey Cantillo o Foster Griffin para consumir la mayor cantidad de episodios.