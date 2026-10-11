¿Qué contiene la bolsa de alimentos entregada por el IMA a los afectados por el sismo?

Nilo Murillo, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), detalló las acciones de asistencia que se están brindando el Gobierno Nacional a las comunidades afectadas.



Murillo confirmó que, ante la situación difícil, las autoridades han recibido instrucciones precisas del presidente de entregar los apoyos "casa por casa" y en coordinación directa con los representantes de corregimiento.



Contenido de la bolsa de ayuda (Combo IMA)

El director explicó que el combo de asistencia alimentaria está conformado por los siguientes productos:



Unas 10 libras de arroz, 1 botella de aceite, 2 latas de atún, 1 lata de jamonills, 2 latas de sardina, 2 latas de lentejas, 2 latas de poroto dulce, 2 latas de frijoles, 2 latas de chile chiricano, 2 paquetes de coditos, 2 paquetes de espagueti, 2 paquetes de crema de maíz, 2 paquetes de azúcar y 2 paquetes de sal.



La entrega de estos suministros se realiza a través de un equipo interinstitucional coordinado por el Gobierno, en el cual participan entidades como el IMA, el IFARHU, el MIDES, entre otras dependencias estatales.



El director del IMA enfatizó un mensaje de tranquilidad a la población, destacando que hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas y que se trabaja fuertemente para atender las necesidades estructurales de las zonas afectadas.