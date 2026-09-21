Salud es el área que ofrece más empleos a egresados de la UP

Un estudio sobre la ocupación laboral de los graduados de la Universidad de Panamá (UP), destaca que 57.3% labora en la empresa privada y 36.8% en el sector público, con un 5.3% que trabajan por cuenta propia o tienen su negocio propio.

El estudio fue realizado por el Observatorio Ocupacional de la Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria.

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Hay que destacar que a nivel de la capital, 58.6% de los egresados laboran en el área privada, mientras que 41.4% en la pública.

No obstante, en el caso de los centros regionales, esta realidad cambia y son los egresados que terminan laborando en el sector público la mayoría (42.6%), contra 41.4% que logró insertarse en el sector privado.

Casi 70% de los egresados interrogados dijeron que laboran en una actividad que se relaciona con lo que estudió, contra un 16.7% que es todo lo contrario.

Y la gran mayoría son 'soldados' en su puesto de trabajo (86%), mientras 5% aseguró que ejerce mando medio, 2.7% está en una posición técnica y 1.6% a nivel de directivo.

En cuanto a la relación entre lo que se forma en la universidad y lo que se pone en práctica en el campo laboral, 74% contestó que el plan de estudio de su carrera le facilitó las competencias básicas para responder a las exigencias del mercado laboral.'



El estudio se realizó con corte a 2022, en el año 2024.

La tasa de ocupación entre los hombres es de 75.9, en tanto que en las mujeres es de 58.

La tasa de inserción laboral entre los egresados de la Universidad de Panamá llegó a ser de 80% en 2022 y ha caído desde entonces hasta ubicarse en 62.6% en 2025.

Para estos resultados incidió una mejora continua de los planes de estudios, la vinculación con el sector productivo y la aplicación de programas de prácticas, el fortalecimiento de las competencias digitales y blandas y programas de orientación laboral.

En tanto, 20% dijo que lo ayudó poco lo aprendido y 6% respondió que muy poco o nada.

Las ocupaciones relacionadas a la salud, son las que presentan la tasa más alta de ocupación entre los egresados de la UP, con 69.3%.

Dentro de estas, los egresados de Veterinaria tienen la tasa más alta con 97%, seguido de Enfermería con 74.2%.

La tasa de ocupación para los egresados en ciencias sociales y humanísticas es de 65.8%.

Entre las carreras, destaca Derecho y Ciencias Políticas, con 88.9% y Comunicación Social, con 71.8%.

El área de tecnología, ciencias naturales y exactas y ciencias administrativas tiene una tasa de 65.5%.

A lo interno de esta, destaca Arquitectura, con una tasa de ocupación de 74.7%, seguido muy de cerca de Ingeniería, con 74.5%.

En el ámbito de las provincias y territorios fuera de la capital, el Centro Regional Universitario de Darién tiene la tasa más alta de ocupación con 82.8%, seguido de Chiriquí, con 72.7%, y Panamá Oeste, con 67.4%.

Por el contrario, las tasas más bajas las tienen Panamá Este (36.4%) y Bocas del Toro (38.5%).

Salarios

El 45.2% de los egresados de la UP que laboran, devengan un salario entre 600 y 999 dólares, de acuerdo con el estudio.

Existe un 46.9% que reportó ganar salarios superiores a los $1,000, mientras que 8% respondió que gana menos de $600.

Y dos terceras partes, mencionaron que son permanente en sus puestos de trabajo, mientras que 23.1% tiene contrato temporal y 4% labora por servicios profesionales.