¿Seremos capaces de cambiar?

Se nos dice constantemente que los gobiernos del mundo son diferentes unos a otros , pero esto no es así de ninguna manera.

Los estados acaparan poder y más poder con lo que a su vez su poder también está en controlar a sus poblaciones.

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Tratan de hacerles pensar lo que a estos gobiernos les interesa que piensen y que nadie se salga del guion prefijado por ellos.

¿En qué se diferencia hoy, en el momento actual una Unión Europea que pone como más importante tener más y más armas ante el progreso social de una Rusia o China, Estados Unidos?

Todos quieren gente obediente y fácil de manejar.

¿El poder que buscan los ayatolás o el poder de una China dictatorial o de un Marruecos igual?

¿Qué puede haber de diferente de Sudáfrica a Venezuela o a Mongolia?

Si todos quieren más y más dinero, aplausos, poder, prestigio, armas y sus pueblos que queden para servirles sólo y sin rechistar: ¿Cuál sería el país del mundo más humano o bondadoso?

No es posible separar una parte del cuerpo a no ser que la cortes y ya no seguirá viva del resto cuando el cáncer terminal le ha comenzado a afectar.

Todo el organismo comienza a pudrirse y ya nada puede salvarlo.

No es posible vivir bien con otros países al lado que son beligerantes o que no están por la paz o por el bienestar común.

Por ello todo lo que se proponga hoy es falso o mentiroso.

Por ello todos los países hoy están pillados y son víctimas de su propio lío que han acabado montando.

La única salida a este tortuoso pasadizo en el que estamos abocados es que cada persona produzca en sí mismo un cambio de conciencia.

Esto es, que se convenza de que el dinero no le va a traer la felicidad, no tener más de esto o de aquello.

Y que no le tema al vecino.

¿Qué tal? ¿Seremos capaces como humanos de hacerlo?