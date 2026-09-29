Moreno asumirá la rectoría de la UP con anuncio de la carrera de Inteligencia Artificial

El profesor José Emilio Moreno, quien asumirá como rector de la Universidad de Panamá (UP) este próximo 1 de octubre, adelantó los ejes prioritarios de su gestión académica y administrativa, enfocados en la actualización curricular para el siglo XXI, la modernización de laboratorios y la agilización de las trabas burocráticas sobre los fondos de autogestión.

Como parte de la renovación académica, Moreno confirmó en Nex Noticias que se dio la orden a la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación para estructurar la nueva carrera de Inteligencia Artificial, una cerrera necesaria en el país oferta que se sumará a las recientemente creadas licenciaturas en Ciencia de Datos e Internet de las Cosas.

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"Tenemos que ofrecer carreras de actualidad que vayan de acuerdo a las exigencias del siglo XXI. Si tenemos que traer profesores del extranjero para reforzar esas carreras lo haremos, porque nuestra población merece currículos actualizados y alianzas sólidas con el sector privado", aseveró el rector electo.

Traba en la autogestión y proyecciones del presupuesto

En materia financiera, Moreno detalló la situación presupuestaria de la primera casa de estudios superiores del país, haciendo un fuerte llamado a las autoridades del Ejecutivo.

Tras el recorte sufrido en 2026 cuando se fijó en 317 millones de dólares, la propuesta presupuestaria preliminar para el próximo periodo fiscal asciende a 379 millones de dólares (aún pendiente de ser ley). Moreno recordó que la infraestructura central data de 1935 y requiere inversión urgente.

Explicó que institutos de investigación, posgrados y la vicerrectoría de extensión generan ingresos propios mediante capacitaciones y maestrías, pero enfrentan trabas con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República.

"Es como tener el dinero, pero no podértelo comer. Si los investigadores no pueden usar lo que generan para mejorar sus laboratorios y equipos, se desestimula la autogestión", cuestionó.

Nueva sede en San Miguelito y enfoque en la calidad sobre cantidad

En cuanto a infraestructura regional, Moreno anunció que el proyecto del Centro Regional Universitario de San Miguelito está prácticamente terminado, a falta de adecuar un sistema de aguas servidas. La obra, que calificó como la mayor inversión realizada por la UP tras el campus Octavio Méndez Pereira, cuenta con gimnasio, estacionamientos y aulas equipadas para recibir a la población estudiantil este segundo semestre.

Finalmente, la nueva administración enfocará sus esfuerzos en elevar la calidad de los egresados sobre la cantidad, promoviendo que carreras de ciencias puras como Física aporten profesionales a la física médica (como el Instituto Oncológico) y a la prospección geofísica privada, replicando el modelo de prácticas profesionales tempranas que opera con éxito en las facultades de Medicina, Odontología y Enfermería.