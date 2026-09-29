Spotify, Netflix y Apple son blanco de estafas 'online'

Spotify, Netflix y Apple están entre las marcas que más utilizan los ciberdelincuentes para intentar engañar a usuarios mediante páginas y campañas de phishing, una modalidad que cada vez aprovecha más la confianza que generan los servicios digitales de uso cotidiano.

De acuerdo con el Informe de Amenazas Financieras de Kaspersky, en América Latina Spotify encabezó la lista de marcas suplantadas en campañas de phishing y estafas relacionadas con compras y servicios digitales.

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A nivel mundial, Netflix ocupó el primer lugar entre las marcas más suplantadas en este tipo de fraudes, con el 28% de los casos analizados. Le siguieron Apple, con 21%; Spotify, con 18%; Amazon, con 18%, y Shopify, con 4%.

El listado también incluye compañías como Alibaba Group, eBay, Taobao, Ozon e Ikea, lo que muestra cómo los ciberdelincuentes amplían sus objetivos hacia plataformas con grandes comunidades de usuarios y una alta interacción comercial.

Los sistemas de pago tampoco escapan de estas campañas. En este segmento, Mastercard concentró el 33% de las suplantaciones a nivel mundial, seguida por Visa, con 20%; PayPal, con 14%, y American Express, con 4%.

La estrategia busca aprovechar algo tan sencillo como la familiaridad. Al recibir un correo, mensaje o enlace que aparenta provenir de una plataforma conocida, el usuario puede confiar en que la comunicación es legítima y entregar información personal, contraseñas o datos financieros.

“Los ciberdelincuentes no se limitan a suplantar tiendas online o bancos. También recurren a servicios de entretenimiento, ecosistemas digitales y sistemas de pago ampliamente utilizados”, explicó Leandro Cuozzo, analista senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky.

Ante este panorama, Kaspersky recomienda revisar cuidadosamente la dirección de los sitios web y desconfiar de errores gramaticales, términos genéricos, descuentos demasiado atractivos o supuestas promociones gratuitas.

También aconseja evitar ingresar a plataformas de compra o pago desde enlaces recibidos por correo, SMS o aplicaciones de mensajería. La recomendación es entrar directamente desde la página web o aplicación oficial y verificar el sitio antes de introducir cualquier dato.

La compañía señala además que contar con una solución de seguridad puede ayudar a detectar enlaces maliciosos y bloquear amenazas de phishing antes de que comprometan información personal o financiera.

