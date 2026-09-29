Panamá asume Primera Vicepresidencia de la Mesa Directiva de la OPS

Panamá asume la Primera Vicepresidencia de la Mesa Directiva del 63º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se desarrolla en el marco de la 78ª sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las Américas.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano, participa como jefe de delegación panameña, acompañado por la directora general de Salud, Yelkys Gill; la directora de Planificación, Yamileth Cortés; y la representante de la Oficina de Asuntos Internacionales, Lilia Salcedo de Morales.

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En esta jornada, Zambrano intervino en representación de Panamá durante la presentación del Informe Anual del Director de la OPS, doctor Jarbas Barbosa da Silva, como parte de las deliberaciones de este importante encuentro regional.

Como parte de la agenda de trabajo, la delegación panameña sostuvo una reunión bilateral con representantes de los equipos de Sistemas y Servicios de Salud (HSS) y Fuerza de Trabajo en Salud (HW) de la OPS/OMS, en la que se abordaron herramientas para fortalecer la gestión y planificación del recurso humano en salud.

Durante el encuentro se realizó una demostración del Sistema de Información de Recursos Humanos para la Salud, herramienta que Panamá viene desarrollando con el acompañamiento técnico de la OPS.

Esta plataforma permitirá fortalecer la disponibilidad y análisis de información relacionada con el recurso humano, como insumo para la planificación y la toma de decisiones en el sector salud.

La reunión técnica también permitió conocer avances en la aplicación de inteligencia artificial (IA) para el análisis de equipos médicos básicos y la proyección de las necesidades de capital humano en salud.

La incorporación de estas herramientas tecnológicas busca contribuir a una planificación basada en información y evidencia, considerando las necesidades actuales y futuras del sistema sanitario.

Durante la agenda también se presentó el Campo Virtual de Capacitación, plataforma que facilita el acceso de los países miembros a cursos y espacios de formación virtual. En este contexto, se revisó la participación de Panamá en las iniciativas de capacitación disponibles.