Don Omar arranca 'The Last King World Tour' con tres 'sold outs'

Don Omar comenzó con fuerza su nueva gira "The Last King World Tour", al conseguir tres conciertos consecutivos con entradas agotadas en Estados Unidos durante sus primeras presentaciones.

El recorrido arrancó el 25 de septiembre en Reading, Pensilvania, y continuó el 26 en Boston, Massachusetts, y el 27 en Hartford, Connecticut. Las tres fechas marcaron el inicio de la gira con localidades agotadas.

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El espectáculo representa el regreso del puertorriqueño a los grandes escenarios estadounidenses y recorre más de dos décadas de trayectoria en la música urbana, con canciones que han acompañado distintas generaciones.

"The Last King World Tour" también incorpora una producción audiovisual de gran formato. De acuerdo con la información difundida sobre el espectáculo, la puesta en escena utiliza tecnología Unreal Engine para reforzar la experiencia visual del concierto.

La gira llega dos décadas después del lanzamiento de "King of Kings", álbum que alcanzó el primer lugar de la lista Top Latin Albums de Billboard y permaneció 11 semanas en esa posición.

Tras sus primeras tres presentaciones, Don Omar continuará el recorrido por diferentes ciudades de Estados Unidos. La agenda incluye próximas paradas en Dallas, Orlando, Miami, Chicago, Nueva York, Washington D.C., Atlanta, Houston y Las Vegas, entre otras.

La demanda por el espectáculo ya provocó que varias fechas adicionales también aparezcan como agotadas en la agenda oficial del artista, mientras el tour se extenderá hasta 2027 con nuevas presentaciones en Estados Unidos, Canadá y Europa.

Además, Don Omar confirmó que "The Last King World Tour" tendrá su cierre en Puerto Rico a finales de 2027, aunque todavía no se ha anunciado la fecha ni el lugar exacto.

El artista también adelantó que después de su etapa en Estados Unidos y Europa llegará el turno de México, Centroamérica y Suramérica, con presentaciones que serán anunciadas posteriormente.