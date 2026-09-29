El Parque Nacional Coiba refuerza su vigilancia marítima con la nueva embarcación "Tiburón Toro

El Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina (ZEPM) reforzarán sus operaciones de control, vigilancia y conservación con la incorporación de "Tiburón Toro", una moderna embarcación de alto desempeño valorada en más de 530 mil dólares.

La lancha fue donada al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) mediante un esfuerzo de cooperación internacional impulsado por Bezos Earth Fund, WildAid y el Gobierno de Canadá, destinados a proteger uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del Pacífico Oriental Tropical.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

La entrega oficial fue recibida por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y el mayor Eric Cedeño, en representación del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), durante un acto protocolar realizado en el astillero de la empresa Metal Shark en Jeanerette, Luisiana, Estados Unidos.

"La incorporación de Tiburón Toro representa un avance operativo clave para Coiba, facilitando patrullajes de mayor alcance, atención de incidentes, combate a la pesca ilegal, seguridad de visitantes e investigaciones científicas", destacaron las autoridades.

Equipamiento de alta tecnología y capacidad operativa

El modelo recibido, un 28’ Relentless de aluminio de alta resistencia fabricado por Metal Shark, cuenta con especificaciones utilizadas por agencias de seguridad y guardacostas internacionales para operar en condiciones exigentes de navegación.

La embarcación está equipada con radar, sistema de comunicaciones por radio, luces de advertencia, cámara infrarroja y reflector de alta potencia.

Además, proporciona un entorno seguro para guardaparques y personal técnico en trayectos prolongados hacia sectores remotos de la reserva marina.

Protección de un Sitio de Patrimonio Mundial

Declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2005, el Parque Nacional Coiba alberga una extraordinaria riqueza biológica que requiere patrullaje y monitoreo permanente para mitigar amenazas ambientales.

Con la entrada en operaciones de "Tiburón Toro", Panamá reafirma su compromiso de protección oceánica y gestión sostenible en sus áreas protegidas de la mano de alianzas estratégicas internacionales.