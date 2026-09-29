Transparencia, IA y cuentas claras: el verdadero imán para que las empresas atraigan capital en América Latina

En un entorno regional donde el acceso al capital se ha vuelto cada vez más selectivo, las empresas latinoamericanas ya no pueden depender de proyecciones optimistas o la simple búsqueda de oportunidades. Hoy, el valor real de una compañía, y su capacidad para atraer compradores, concretar fusiones o salir a la bolsa, se define antes de sentarse a negociar: en la pulcritud de sus números, la integración de tecnología avanzada y la mitigación de riesgos.

Este panorama fue uno de los ejes centrales abordados en la tercera edición del Value Summit, donde más de 120 ejecutivos, inversionistas y asesores corporativos de diez países analización el futuro de la valuación de negocios. La principal conclusión fue clara: el obstáculo al buscar capital no es la escasez de fondos en la región, sino la falta de preparación interna de las propias organizaciones.

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Uno de los puntos más críticos en la construcción de valor empresarial ocurre durante la diligencia debida (due diligence). Errores en la contabilidad, inconsistencias fiscales o vacíos en la estructura legal actúan como un freno directo para cualquier transacción.

Más allá de reducir el precio final de venta, estas fallas suelen congelar o cancelar de forma definitiva negociaciones de fusiones y adquisiciones (M&A). Por ello, la preparación de la información corporativa debe realizarse de manera proactiva años o meses antes de iniciar cualquier proceso de venta o capitalización.

La Inteligencia Artificial como multiplicador de valor

La adopción tecnológica ha pasado de ser una herramienta de soporte a un indicador directo de escalabilidad:

- Eficiencia y márgenes: La integración de Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de negocio no solo automatiza tareas, sino que impacta directamente los márgenes de rentabilidad y la capacidad de escalar operaciones sin disparar costos.

- Gobernanza y mercados: Para las compañías que aspiran a emitir acciones en bolsa (IPO) o atraer fondos de Venture Capital y Search Funds, la transparencia, el control interno y la gobernanza corporativa son requisitos obligatorios que definen la confianza del mercado.

El reto del crecimiento sostenible

Demostrar que los resultados financieros de una empresa son sostenibles a largo plazo y que sus directivos conocen a fondo sus vulnerabilidades es hoy la principal carta de presentación ante fondos de inversión regionales e internacionales.

La atracción de capital en Latinoamérica ha dejado de ser un tema de suerte o contexto económico: la oportunidad de inversión existe, pero solo beneficia a aquellas organizaciones que ejecutan una transformación financiera rigurosa y enfocada en generar valor real desde adentro.