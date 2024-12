La exclusión de algunos beneficiarios del programa 120 a los 65 pone de nuevo en escena la posibilidad de modificar la ley respectiva, para garantizar la inclusión de personas, que pese a contar con un bien, viven en condiciones de pobreza.

En este sentido, el diputado Julio De La Guardia recordó, que hace unas semanas presentó el proyecto de ley 147, el cual modifica la ley 86 de 2010, modificada por la ley 15 de 2014 sobre el programa.

Según De La Guardia, en la actualidad se sacan del programa a adultos mayores por poseer un bien o terrenos a su nombre, sin tomar en consideración que en la mayoría de los casos se trata de viviendas obtenidas con años de arduo esfuerzo y trabajo en el campo, o terrenos que han sido heredados por generaciones pero que sus condiciones boscosas los hacen inservibles para la agricultura.

“Ya está prohijado el proyecto para el cambio de la ley 120 a los 65, pronto vamos a ir a primer debate y necesitaremos de apoyo del Mides”, recalcó De La Guardia.

Igual criterio comparte el diputado Jorge Herrera, quien recalca que las apariencias no deben derivar en una exclusión de este tipo de programas. De acuerdo con Herrera, una casa bonita no debe ser un criterio para no darle la oportunidad a la gente.

Además, advirtió que las exclusiones pueden relacionarse de forma equivocada con la propuesta de reformas a la Caja de Seguro Social y del aumento a 144 de esta ayuda.

“La gente en el chip tiene que 120 a los 65 ahora se incrementará a 144, que los han sacado por eso y que tiene que ver con la ley de la CSS y eso no tiene nada que ver. Me preocupan esas exclusiones, mande ministra personal físico y no programas que se equivocan”, comentó.

Herrera expuso que hay mucha gente que con esfuerzo construyó su casa, pero no cuentan con entradas de dinero para hacerle frente a sus necesidades básicas.

“Hay personas que heredaron media hectárea o tienen dos vacas, pero eso no garantiza que esa persona sea de plata. Es propicio que se haga una reevaluación de ese programa. Este es un tema sensitivo”, expuso.

Recursos limitados

La ministra del Mides, Beatriz Carles, reconoció que hay muchas personas con necesidades, pero tiene recursos limitados y no puede dárseles acceso a todos.

También es consciente de que un bien no garantiza solvencia económica, sin embargo, si la ley tiene normativas estrictas debe ceñirse a las mismas.

“Muchas veces tenemos gente que tiene bienes. Y entiendo que nos parezca que media hectárea no es suficiente para sacarlo del programa, pero la ley a mí me dice que debe ser así. Quisiera colaborarles para cambiar la ley y ponerla más de acuerdo con lo que ustedes gusten, pero por ahora debo regirme por la ley y esta dice que debe haber pobreza extrema”, expuso Carles.