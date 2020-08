32 mil oxímetros de pulso llegan la próxima semana para la lucha contra el COVID-19

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Carlos Rumbo informó que a partir de la próxima estarán llegando unos 32 mil oxímetros de pulso que han sido adquiridos para la lucha contra el coronavirus.

Con un precio de $7.95 cada unidad, se obtuvieron los oxímetros cumpliendo con los requisitos de precio, disponibilidad y calidad bajo, los criterios técnicos de la mesa conjunta del Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS), explicó Rumbo.

Estos oxímetros serán almacenados en las bodegas del Sinaproc y serán traspasados al Minsa, mediante una nota autorizada por el Ministerio de Gobierno (Mingob), como entidad regente del Sinaproc.

La adquisición está apegada a las disposiciones del Manual de Procedimiento para Compras en Estado de Emergencia bajo el Artículo 79 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley 61 de 2017, que regula la contratación pública.

"Después de haber estado buscando mejorar precios con respecto a los oxímetros, y donde en un principio se presentaron aparatos muy sofisticados al precio de más de 200 dólares, pudimos ir buscando diferentes empresas que nos presentaran oxímetros como los que estamos necesitando. Se pudo adjudicar a un oxímetro que cuesta $7.95 cada unidad", precisó el ministro de Salud Luis Francisco Sucre.

Cabe recordar que días atrás el titular de la cartera de salud hizo un llamado a los empresarios para que se pusieran la mano en el corazón, debido a que los precios que habían ofertado eran demasiado elevados.

El oxímetro de pulso es un aparato médico para medir los niveles de oxígeno y que ha sido incluido en el “kit” Protégete Panamá para ayudar a los pacientes COVID-19 positivos que se encuentren en sus casas, hoteles hospitales y albergues.

Es similar a una horquilla, que se coloca en la punta de los dedos y mide la saturación (cantidad) de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca de un paciente.

Los médicos recomiendan que se use en el dedo índice o medio de la mano dominante. Si eres izquierdo en el dedo índice o medio de la mano izquierda o viceversa, si eres derecho. En el caso de las mujeres, no debe tener las uñas pintadas, porque eso marcaría un error en cuanto a la saturación de oxígeno en el dedo que se aplique.

El oxímetro no tiene ninguna contraindicación, porque es un sistema no invasivo, como el termómetro, que hasta el momento no ha reportado afectaciones a la salud.

