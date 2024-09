73% de los trabajadores en Panamá afirma darlo todo en sus empleos

El 73% de las personas trabajadoras en Panamá afirma darlo todo en sus puestos de trabajo, el 25 % se limita a hacer lo mínimo indispensable y el 2% asegura que hace cada vez menos, reveló el estudio Renuncia Silenciosa de Konzerta.



En 2023 el 58% se volcaba 100% a su trabajo, mientras que el 37% se limitaba a hacer lo necesario y el 5% progresivamente menos. Esto significa que, respecto a la versión del estudio del año pasado, se registra un incremento de 15 puntos porcentuales en la disposición positiva al empleo y un retroceso de la negativa que se identifica como “renuncia silenciosa”.



Sin embargo, la visión de los especialistas en Recursos Humanos no es tan positiva: en casi 8 de cada 10 organizaciones hay personas que hacen lo mínimo indispensable y el 27% de los expertos considera que este fenómeno de renuncia silenciosa se observa en más del 30% de los talentos de la organización.



"El estudio revela una mejora significativa en la actitud de los talentos hacia sus empleos. El 73% de las personas trabajadoras afirma dedicarse plenamente a su empleo, un aumento de 15 puntos porcentuales respecto al año pasado. No obstante, la perspectiva de los especialistas en Recursos Humanos ofrece un panorama diferente: 8 de cada 10 organizaciones sostienen que continúan enfrentando el fenómeno de la renuncia silenciosa y atribuyen este fenómeno a los salarios y los beneficios insuficientes", explicó Jeff Morales, gerente de Marketing de Konzerta.



Sin embargo, los talentos señalan que el problema principal es la falta de reconocimiento: no se sienten valorados. Esta discrepancia sugiere que para abordar eficazmente este fenómeno es crucial no solo revisar las políticas salariales, sino también reconocer y valorar adecuadamente a los talentos, agregó Morales.



El 55% de los especialistas atribuyen la renuncia silenciosa a salarios y beneficios insuficientes.



Entre las causas de la renuncia silenciosa en las personas trabajadoras en Panamá, el 55% de los especialistas en recursos humanos atribuye este comportamiento a salarios y beneficios insuficientes, el 18% al desinterés personal, el 9% habla de una falta de compromiso, el 9% de un ambiente laboral tóxico, y otro 9% a la ausencia de oportunidades de crecimiento.



En Panamá aún no hay políticas claras por parte de los profesionales de Recursos Humanos respecto a cómo revertir esta tendencia. El 37% de los expertos en recursos humanos opta por realizar encuestas de satisfacción para identificar y abordar problemas específicos que afectan la motivación, mientras que el 27% opta por no hacer nada. Además, el 18% implementa acciones correctivas en casos graves, que pueden variar desde conversaciones formales hasta medidas disciplinarias y otro 18% provee programas de mentoría y coaching para ayudar a los empleados a mejorar su desempeño.



¿Cómo se sienten las personas respecto a su trabajo? El 57% de las personas trabajadoras tiene una percepción positiva de su empleo: el 34% se siente comprometido y satisfecho, y el 23% afirma estar muy comprometido. En contraste, entre el 43% con una visión negativa, el 23% indica que no está comprometido en absoluto, mientras que el 20% se considera poco comprometido.



Aunque la percepción positiva sigue siendo predominante, disminuyó 9 puntos porcentuales respecto a 2023; cuando el 66% de las personas trabajadoras indicaba estar muy o comprometida con su trabajo.