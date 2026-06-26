ACV en aumento: jóvenes panameños en riesgo por obesidad, hipertensión y vapeo

El jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Santo Tomás, Dr. Gabriel Frago, alertó sobre el aumento de accidentes cerebrovasculares (ACV) en jóvenes. El fenómeno se relaciona con factores de riesgo como obesidad, hipertensión, tabaquismo y vapeo.

A diferencia de lo que se pensaba antes, los ACV ya no afectan únicamente a adultos mayores. Cada vez más personas jóvenes presentan esta condición, producto de estilos de vida poco saludables y hábitos nocivos.

El especialista explicó que un accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe de manera súbita el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Esto provoca daños en funciones esenciales como el habla, la movilidad y la coordinación.

Asimismo, subrayó que reconocer los síntomas a tiempo puede marcar la diferencia entre una recuperación favorable o secuelas permanentes. La detección temprana es clave para salvar vidas y reducir complicaciones.

Entre los signos de alarma mencionó desviación de la boca, caída de un párpado, dificultad para hablar, pérdida de fuerza en extremidades, mareos, desorientación y pérdida repentina de la visión. Ante estos síntomas, se debe acudir de inmediato a un centro médico.

El Dr. Frago recordó que existe una “ventana de oro” de cuatro horas y media desde el inicio de los síntomas. En ese período puede aplicarse la trombólisis, tratamiento que disuelve el coágulo y mejora el pronóstico del paciente.

Además, advirtió que la obesidad infantil y juvenil sigue en aumento y favorece la aparición temprana de hipertensión arterial. Esta condición, conocida como el “enemigo silencioso”, incrementa el riesgo de infartos, insuficiencia cardíaca y daño renal.

Señaló que el tabaquismo y el vapeo son amenazas graves para la salud cardiovascular. Panamá, con su Ley Antitabaco, ha dado pasos importantes, pero insistió en fortalecer la atención primaria y promover chequeos médicos anuales, alimentación saludable y actividad física.

Cada persona debe asumir un papel activo en el cuidado de su salud. La clave está en la prevención y en actuar de inmediato ante cualquier signo de alarma", advirtió.