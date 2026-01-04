Administrador de AAUD esperaba contar con las nuevas empresas en enero

Esta semana debe haber nuevas noticias sobre la licitación para escoger a las empresas que se encargarán de la recolección de la basura en la mayor parte de la capital.

Ovil Moreno, administrador de la Autoridad de Aseo (AAUD), informó que la comisión evaluadora del acto público tiene hasta este lunes para hacer otra revisión como lo pidió la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

"Estos son puntos establecidos en la ley. Las empresas tienen derecho, si se sienten afectadas, de poner observaciones o un reclamo. En estos momentos hay un reclamo", describió el administrador.

Moreno confesó que aspiraban a contar con los nuevos contratistas en enero, sin embargo, dice que no hay problema con el tema de la recolección de la basura, porque "tenemos la capital bastante controlada".

Desde julio de 2023, tres empresas se encargan de la recoger la basura en la misma cantidad de zonas en que se ha dividido el distrito de Panamá.

Hay una zona adicional de la que se encarga la AAUD.

Esta misma práctica es la que se implementará, de manera provisional, en San Miguelito desde el 19 de enero y por espacio de seis meses o mientras dure en salir el nuevo contratista al que se le dará la concesión por 20 años.'



El 18 de junio del año pasado se convoca la licitación del acto público No. 2025-2-98-0-08-LV-006922.



Se contratarán a tres empresas a un costo global de $140.3 millones para que recoja, traslade y vierta en Cerro Patacón, la basura de 19 de los 26 corregimientos de la capital.



La reunión previa y de homologación se realiza el 4 de septiembre.



La presentación de propuestas se realiza el 9 de octubre de 2025.



Dos reclamos presentados por una de las empresas concursantes han dilatado la adjudicación.

¿Qué ha pasado?

La DGCP ordenó un tercer informe, luego de hallar diversas deficiencias procedimentales relacionadas con las correcciones que tenía que se tenían que realizar al documento.

El último reclamo que generó la decisión de la entidad fue del consorcio Istmo Green Panamá, S.A., quien compite en la en la zona 4, que comprende Tocumen, Pedregal, Mañanitas, Juan Díaz, Las Garzas, San Martín, 24 de diciembre y Pacora.

El primer informe fue entregado el 28 de octubre y la comisión advirtió que Istmo Green no cumplía con lo establecido en el pliego de cargos.

Esto motivó que el consorcio presentara un reclamo, que provocó que la Autoridad de Aseo anulara en forma parcial el informe y exigiera una nueva revisión.

El 21 de noviembre se presenta un nuevo informe en el que se recomienda adjudicar el renglón al consorcio Aseo del Este, rival de Istmo Green, que presenta un nuevo reclamo.

La zona 4 fue la única en que se presentaron dos propuestas, por lo que se ha generado esta divergencia.

Aseo del Este entregó oferta por $39.3 millones, mientras que la de Istmo Green fue por $44.7 millones.

En la zona 2, integrada por los corregimiento de Betania, Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre y Don Bosco, Istmo Green concursó sin rival y presentó propuesta por $46.3 millones.

En la Zona 3, integrada por Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba y Caimitillo, la única empresa fue Roca Atlántica, S.A. que ofreció $39.3 millones.

La AAUD se encargará de la recolección en la Zona 1 que incluye los otros siete corregimientos.