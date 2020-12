¡Alerta! Sistema hospitalario panameño se encuentra al límite de sus capacidades ante el incremento de casos de la COVID-19

"El sistema sanitario panameño, a nivel de sus hospitales, se encuentra resistiendo pero está al límite de sus capacidades", advirtió este domingo 20 de diciembre el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés.

Versión impresa

Las tendencias nos están indicando que en los próximos días los casos seguirán aumentando y se requerirán más camas de hospital, dijo el funcionario durante un recorrido por el hospital campaña que se instaló en los predios de la Policíclina Dr. Santiago Barraza en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

'Estamos a todo vapor aumentando la cantidad de camas, porque lo que no queremos es que ningún paciente se quede sin la posibilidad de ser atendido', dijo el funcionario en un llamado casi desesperado a la conciencia ciudadana, ante un acelerado nivel de contagio con el virus del SARS-CoV-2.

Las autoridades panameñas están habilitando unidades anexas a los centros hospitalarios para atender la demanda que se está manifestando, según los últimos informes epidemiológicos del Ministerio de Salud.

De esta manera, Lau Cortés mencionó el Centro Vasco Núnez de Balboas que estará a cargo del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el Centro Deportivo Roberto Kelly que estará bajo la responsabilidad del director médico del hospital Irma de Lourdes Tzanetatos.

Así mismo, se trabaja en la adecuación del centro de atención en el estadio de Colegio Arte y Oficio, Melchor Lasso de La Vega . En este sentido, Lau Cortés destacó que el Ministerio de Educación ha puesto a disposición todas sus instalaciones en caso de requerirlas, en medio de la crisis sanitaria que enfrenta el país.

El sistema sanitario está dotando de más de 1,200 camas las unidades de atención a nivel nacional, 100 en el Hospital Regional Rafael Hernández de David, 40 camas en el Hospital Dionisio Arrocha en Puerto Armuelle, 40 camas en un hospital de campaña que será ubicado en el Hospital Horacio Díaz Gómez en Santiago de Veraguas, adicional a las 100 camas que se instalarán en dicho centro hospitalario y 8 para la unidad de cuidados intensivos.

En tanto, en el Centro Vasco Núñez de Balboa se instalarán 400 camas, otras 250 en Centro Deportivo Roberto Kelly, 100 en el gimnasio del Arte y Oficio, y 40 en el hospital de campaña recién instalado en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, detalló Cortés.

VEA TAMBIÉN: Universitaria que fue golpeada por policía asegura que vivió las peores horas de su vida al estar detenida

No obstante, para el director de la Caja de Seguro Social (CSS) este incremento en la capacidad de camas en los hospitales no serán suficiente, si la población no pone de su parte para cortar los niveles de contagios.

En las últimas semanas, Panamá superó la barrera de los 3 mil contagios y más de 20 defunciones diarias, según los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud (Minsa).

La cifra que pone en alerta a las autoridades, también llevó a implementar una serie de restricciones de movilidadad que comienzan a regir a partir del próximo lunes 21 de diciembre con las compras por género, la ampliación del toque de queda y la cuarentena total desde la víspera de la Navidad y el Año Nuevo.