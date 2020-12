Universitaria que fue golpeada por policía asegura que vivió las peores horas de su vida al estar detenida

Ileana Corea es la estudiante universitaria que fue golpeada varias veces en el rostro, mientras era agarrada por varios antimotines, luego de participar en una protesta en la Plaza 5 de Mayo, el miércoles 16 de diciembre.

Estando hoy en su casa, junto a su familia, Corea utilizó su cuenta de Twitter para denunciar el maltrato que sufrió durante las horas que estuvo detenida.

El reloj marcaba las 7:48 a.m. de este viernes, cuando reveló que fue notificada ayer como desaprehendida en horas de la tarde (4:00 p.m.), luego que la Policía Nacional interpusiera una denuncia por agresión a una de sus unidades.

"Lo acontecido el miércoles no lo olvidaré nunca en mi vida, nunca. Y sepan que no espero retroceder, la denuncia de la policía no ha sido retirada, dejaron que el Ministerio Público por oficio actuara", comentó Corea en su red social.

Segundos después hizo una reflexión, para entonces contar el calvario que vivió desde que fue detenida por la Policía Nacional.

"Hoy me queda muy claro que necesitamos como ciudadanos y ciudadanas cuestionar el rol de la policía. Sí, había escuchado sobre denuncias, esta semana me tocó vivirlo", enfatizó.

Según la estudiante universitaria, sus derechos, al igual que el de otros 13 de sus compañeros, fueron vulnerados desde el momento de la detención, al no cumplirse con el protocolo de detención.

"El hacinamiento era de terror, 13 estudiantes fueron encerrados en una celda sin luz, sin aire acondicionado y sin espacio para mantener una mínima distancia", denunció.

"Las burlas, los ademanes, reproducir el vídeo donde me golpeaban y dramatizarlo justo al frente mío fue la tónica de horas durante la noche. Se nos negó agua, las llamadas las pudimos hacer 3 horas después y nuestros abogados sólo pudieron entrar a vernos, luego que el diputado Juan Diego Vásquez llegara a la Subestación a exigir que se cumpliera el protocolo", agregó.

Para Corea, uno de los momentos más difíciles fue cuando la llevaron al Centro de Detención en San Miguelito, donde aseguró que pasó horas en una celda, "una celda no diferente a la de San Miguel".

"Fueron las horas más largas de mi vida, acostada en una cama de metal sin colchón, temiendo del COVID-19 y temiendo quedarme ahí por 48 horas más. Cerraba los ojos, imaginaba mi casa, mi cama, a mi mamá y es imposible para escribir esto sin llorar, desde aquí les digo ¡lo siento!", detalló.

Corea informó que, estando detenida en San Miguelito, rogó a que llamaran a su abogado, porque le dolía la cabeza y el cuerpo, el cual estaba bañado con gas pimienta que le rociaron durante su detención en la protesta.

"Cuando fui notificada y que podía irme, no sabía qué pasaba, solo quería irme, salir de allí, ver a mis amigos y a mi familia. Firmé y salí, no sabía dónde estaba, me decían esto es San Miguelito, no tenía dinero, solo mi cédula", mencionó, para luego agradecerle a una unidad policial de apellido Ellis, quien fue la que regaló 5 dólares para que volviera a su casa.

Por último, confirmó que sí denunciará penalmente lo sucedido.

"Gracias a todos los abogados y abogadas que se han ofrecido a apoyarme sin interés económico alguno", precisó.

