Amoaccs pide una cuarentena de 10 días, en caso de que no se logre detener desborde sanitario por la COVID-19

Una cuarentena total de 10 días como estrategia para salvar vidas ante la complejidad de la pandemia, en caso de que no se logre detener el desborde sanitario, es lo que recomiendan los miembros de la Asociacion de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoaccs).

En conferencia de prensa, la Amoaccs solicitó que en las próximas 72 horas el Gobierno Nacional evalúe y aplique medidas urgentes de restricción de movilidad temporal o cercos sanitarios en las áreas de alto contagio de la COVID-19.

La medida sería con el objetivo de evitar, en lo posible, perder el control de la pandemia y mantener la operación de la economía en el país.

"Si en 72 horas no se logra controlar, se nos va a desbordar el sistema sanitario y no vamos a tener cómo atender a la gente. Se nos van a morir en los carros, ambulancias, en las casas y eso es lo que queremos evitar. Si no se logra controlar, debemos hacer el cierre por 10 días como se hizo en Alemania”, dijo Fernando Castañeda, representante del gremio.

Igualmente, denunció que las ambulancias deben esperar de cuatro a cinco horas para ser recibidas en los hospitales, e inclusive, los pacientes con criterios de cuidados intensivos esperan hasta 24 horas para ser ingresados.

"Estas situaciones promueven el aumento del virus en el país, se empeora con la saturación de las móviles y el aumento del contagio entre el propio personal de salud, estamentos de seguridad, técnicos y administrativos", enfatizó.

Durante la conferencia de prensa, los médicos exigieron la renuncia de los responsables del manejo deficiente de la pandemia en la red primaria, ya que en vez de reflejarse un descenso en los casos de la COVID-19, lo que se ha podido percibir es un aumento exponencial y sostenido de pacientes con la enfermedad.

También solicitaron la dotación urgente de insumos médicos y equipo de alta calidad en los tres niveles de atención, el nombramiento de personal médico y técnico suficiente para el desarrollo de la trazabilidad oportuna y entrega rápida de los resultados de las pruebas COVID-19.

Para este viernes 11 de diciembre se contabilizaron 2,355 casos positivos nuevos y 22 nuevas defunciones por la COVID-19 en Panamá.