Asoprof sobre las clases de este jueves: 'Es preferible que no envíen a sus hijos a los centros educativos'

La convocatoria de la marcha nacional para este jueves 17 de octubre, de parte de los gremios docentes, se mantiene en pie.

En las redes sociales los padres de familia consultaban sobre la jornada de clases de este jueves, a lo que Fernando Ábrego, de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), señaló que "es preferible que no envíen a sus hijos a los centros educativos".

No obstante, resaltó que en algunas escuelas tenían actividades previas con las cuales se cumplirá, pero luego irán a apoyar la marcha. En otros colegios las clases sí se suspenderán.

Será una marcha en la que no solo participarán los docentes, sino la juventud y toda la clase trabajadora, al igual que todo el pueblo panameño, dijo a Panamá América.

Es decir, "que es una jornada de lucha pacífica por el tema de la Caja de Seguro Social (CSS)".

Algunos estarán en la mañana en los colegios cumpliendo con sus actividades y luego se van a incorporan a la marcha a las 4:00 p.m., reiteró. Se reunirán en el Parque Porras para trasladarse hasta la Presidencia.

Fernando Ábrego también hizo hincapié que para esta convocatoria no solo participarán los gremios magisteriales, pues estarán médicos, Conato (Consejo Nacional de Trabajadores Organizados), Conusi (Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente), Univeridad de Panamá y jubilados, entre otros.

"La convocatoria ha sido abierta y amplia para que todos los sectores participen, al igual que la clase trabajadora con su familia", señaló, vía telefónica.

Convocatoria

Sánchez recalcó que para esta marcha asistirán delegaciones por provincia de las Organizaciones Gremiales y Sindicatos, este jueves, "por así decirlo será una gran jornada de la clase trabajadora en defensa de la seguridad social y de mejores condiciones de pensiones y para defeneder nuestra propuesta de que la fuente de financiamiento que nosotros hemos planteado en la mesa de escucha o conversación, como le quieran llamar, sea atendida por la clase trabajadora y no solo un solo sector que es la clase empresarial... nueve sectores hemos dicho que el regreso al sistema solidario y solo un sector que es la clase empresarial ha hablado de los tres pilares".

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

"Creo que es importante que la población conozca lo que significan las medidas paramétricas que no es más que el aumento de la edad, que no es más que el aumento de las cuotas y que no es más que el bajar los porcentaje de las pensiones", dijo.

Por lo tanto, "el tema de los tres pilares de la empresa privada contempla más de lo mismo del 2005 que son las cuentas individuales que de hecho no resolvieron el problema de fondo y nos tiene en esta crisis en la que nos encontramos".