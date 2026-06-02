ATTT digitaliza certificados de tránsito para conductores 

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que, a partir del miércoles 3 de junio, los conductores en Panamá podrán tramitar de manera totalmente virtual sus certificados de historial del conductor y de paz y salvo.

Esta medida, desarrollada en conjunto con la empresa concesionaria Sertracen, marca el inicio de un plan integral de modernización institucional que busca agilizar los procesos, eliminar las filas en las oficinas y ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de realizar sus gestiones desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Por tal moivo, los certificados mantienen sus costos oficiales, pero incorporan nuevas dinámicas de validación.

-El historial del conductor tendrá un valor de B/.1.00 y una vigencia de 24 horas, con la novedad de que los usuarios podrán visualizar una versión previa con marca de agua antes de efectuar el pago.

-Por su parte, el certificado de paz y salvo conservará su costo de B/.0.25 y será válido por ocho días, confirmando que el ciudadano no posee multas ni infracciones pendientes.

Ambos documentos digitales estarán respaldados por un sistema de seguridad compuesto por un código QR, un ID único y un número de control, lo que permitirá a ciudadanos, empresas y autoridades verificar su autenticidad en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil.

Asimismo, la ATTT explicó que el proceso para obtener los certificados es sencillo y se realiza a través de las plataformas oficiales transito.gob.pa o licencia.com.pa. Los usuarios deberán ingresar sus datos personales, seleccionar el documento requerido, realizar el pago electrónico mediante la pasarela segura de la Caja de Ahorros y descargar de inmediato el archivo en formato PDF, el cual también será enviado automáticamente al correo electrónico registrado.