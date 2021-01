Aulas Verdes, el proyecto de educación ambiental que tuvo ante la pandemia el mayor de sus retos

Versión impresa

La pandemia del nuevo coronavirus puso a prueba este año el desarrollo de Aulas Verdes en la provincia de Chiriquí, el proyecto de educación ambiental de la Sociedad Audubon Panamá que va dirigido a maestros y estudiantes de kínder, básica general y premedia.

La falta de conectividad y equipos, así como la adaptación de usar WhatsApp como herramienta de educación, fueron los mayores retos que encontraron este 2020 los encargados de llevar adelante este proyecto en las escuelas San Lorenzo y Chorcha Abajo, en la provincia de Chiriquí.

"Adaptarnos a la realidad virtual, desde un inicio, fue un reto", dijo Yenifer Díaz, quien está al frente del proyecto Aulas Verdes.

"Aulas Verdes trabaja con los maestros durante todo el año escolar y ahora nos tocaba ver cómo nosotros, según lo que el Ministerio de Educación les había priorizado como temas, incorporábamos el tema de educación ambiental, para que ellos pudieran seguir brindando un poquito de esto a nuestros niños", agregó.

Aulas Verdes, que trabaja en constante coordinación con el Ministerio de Educación (Meduca), nació en el año 2009 con el objetivo de brindar enseñanza ambiental sobre la importancia de conservar las Áreas Importantes para Aves y Biodiversidad (IBA, por sus siglas en inglés) aledañas a las escuelas donde se imparten las enseñanzas ambientales.

"Lo que se busca es crear en los estudiantes mayor conocimiento y aprecio por los hábitats que tienen alrededor de sus comunidades y la biodiversidad que depende de este. También para que aprendan de los servicios y beneficios que recibimos las personas de esta biodiversidad y de estos hábitats", destacó Díaz, de Sociedad Audubon Panamá.

Darles seguimiento a los niños de las escuelas San Lorenzo y Chorcha Abajo para que se entusiasmaran y respondieran a las asignaciones que se enviaban cada semana por WhatsApp, era la misión principal de la educadora ambiental Carol Gantes.

"La verdad ha sido un reto trabajar este año con los niños, no es como el año pasado que visitábamos las escuelas y salíamos a las áreas verdes de las escuelas para hacer las dinámicas. Este año hemos tenido que adaptarnos a la utilización de WhatsApp para enviarles las actividades", explicó Gantes.

¿Y cómo fue la aceptación? Para la educadora ambiental la respuesta fue positiva, a pesar de todas las limitaciones, asegurando que muchos de los niños cumplían con sus obligaciones casi el mismo día en que eran enviadas por la red social.

En la escuela de Chorcha Abajo las clases eran para estudiantes desde kínder hasta noveno grado, mientras que en la escuela San Lorenzo los conocimientos eran recibidos por estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado.

Apoyo de padres de familia y educadores

Dos de las piezas claves para que Aulas Verdes pudiera superar los retos que trajo este año la pandemia de la COVID-19 fueron los padres de familia y los educadores.

Para la maestra Ibeth Rodríguez, de la escuela San Lorenzo, el mayor reto durante este año en el desarrollo del proyecto Aulas Verdes fue la conectividad.

"Antes cuando no había pandemia era mucho más fácil. La educadora ambiental iba todas las semanas, les explicaba a los niños y uno como educadora recoge, porque había cosas que uno no sabía y aprendía con el programa de Aulas Verdes. Pero ahora con esto de la pandemia no fue tan fácil", expresó Rodríguez, para luego destacar el apoyo que le dieron los padres de familia a sus hijos, en especial durante el Festival de Aves, que es la celebración cumbre del año escolar de Aulas Verdes.

En el Festival de Aves se busca compartir con toda la escuela todo lo aprendido durante el año, con cantos, bailes, concursos de máscaras, disfraces y murales hechos con material reciclado, siempre con el apoyo de los padres.

Para este año, debido a la pandemia, los estudiantes hicieron sus murales, máscaras y disfraces en sus casas, para luego grabarse en video explicando el trabajo que habían realizado.

Al final es este evento el que más motiva a los estudiantes, dejando un conocimiento amplio, en especial de las aves, aseveró la maestra Isiris Jurado, de la escuela Chorcha Abajo.

"Los estudiantes, con el apoyo de los padres de familia, fabricaron sus máscaras, disfraces y murales. Tenían que explicar con qué material se hizo, era puro material reciclado y allí tenían que hablar de cada una de las aves que estaban representando", destacó Jurado.

En nombre de los padres de familia, Nesly Morales, de la escuela San Lorenzo, agradeció a la Sociedad Audubon Panamá por llevar adelante este año el proyecto Aulas Verdes.

"Los niños han aprendido muchísimas cosas, se sienten felices, es un proyecto completo y beneficioso, y en verdad hay que agradecerle de corazón todo lo que ellos hacen en beneficio de la educación del estudiante", reconoció Morales.

Inicios de Aulas Verdes

El proyecto Aulas Verdes se inició en el 2009 en la escuela José María Torrijos, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, en la ciudad capital.

Para el 2018 el proyecto ya había sumado 20 escuelas ubicadas en el distrito de Panamá, en los corregimientos de Juan Díaz, Pedregal, Mañanitas, Tocumen, 24 de Diciembre, Altos de Cabuya, Pacora y Felipillo. Además, de dos escuelas de Samaria, en el distrito de San Miguelito, en Samaria.

A la fecha se han atendido más de 12.000 estudiantes y 250 maestros en un total de 30 escuelas.