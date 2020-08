Aupsa: No existe cebolla morada con salmonella en Panamá

La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) aclaró este viernes que en Panamá no existe peligro alguno en cuanto al consumo de cebolla morada contaminada con salmonella.



Mediante un comunicado, la Aupsa informó que muchos consumidores llamaron a la entidad preocupados por informaciones foráneas ,en donde se expuso que las autoridades de Salud Canadiense habían señalado que cebollas moradas provenientes de Estados Unidos reflejaban un brote de la bacteria Salmonella Newport en varias provincias de Canadá.



De forma paralela, tanto Canadá como Estados Unidos han iniciado las investigaciones de inocuidad necesarias para identificar otros productos que, posiblemente, también puedan estar contaminados, así como los puntos en donde puedan haberse generado la anomalía.



"En Panamá, la Aupsa tiene como normativa someter a análisis todos los alimentos que ingresan al país y hasta el momento no se ha detectado ninguna amenaza en las cebollas que en los últimos tiempos han ingresado al país, por lo que la comunidad no está expuesta a tal amenaza", detalla la entidad.

Versión impresa

Para la Aupsa no hay precocupación a puertas con base a las pruebas de rigor y de sus lugares de orígenes, a la poca cantidad de cebollas moradas que se ha recibido en Panamá.

En relación con la cebolla amarilla, se informó que a partir de la próxima semana se normalizará el abastecimiento nacional.

El ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida), Augusto Valderrama, dijo que se tiene contemplado que lleguen al país los últimos 10 contenedores de cebolla.

Estos 10 contenedores corresponden a los 20 mil aprobados en la Cadena Agroalimentaria de Papa y Cebolla para el mes de julio.

VER TAMBIÉN: Lourdes Moreno narra su caso: marcó negativo en las pruebas de COVID-19, pero sufrió todos los síntomas

La baja producción y menor importación de la cebolla amarilla provocó un desabastecimiento del bulbo en los principales centros de comercialización de Panamá.

La producción nacional de cebolla amarilla es de alrededor de 25 mil quintales por mes, pero debido a las fuertes lluvias que se registran en Cerro Punta, provincia de Chiriquí, se reporta una baja en el rendimiento de producción de 500 quintales por hectárea.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!