Autoridades de salud de Panamá no ven la posibilidad de celebrar el Carnaval 2022

La viceministra de Salud, Iveth Berríos, manifestó que no ve la posibilidad de realizar las fiesta de los carnavales por segundo año consecutivo en Panamá, esto tras el aumento de casos de la covid-19, los cuales hoy día superan los 4,000 contagios diarios.

Versión impresa

Berríos agregó que las autoridades de salud están hoy en día haciendo todo lo posible para contener la propagación del Omicron y los carnavales harían al país retroceder, ya que en está fiesta no hay forma alguna de controlar nada.

La funcionaria indicó que en estos momentos tanto ellos cómo Ministerio de Salud y está segura que es el mismo pensamiento del presidente Laurentino Cortizo, están enfocados en ver el tema de la pandemia cómo prioridad de Estado.

“Los carnavales no son en estos momentos un tema para analizar, no lo son y no lo veo en estos momentos cómo un análisis de si hay o no, sencillamente no se ha tocado y no vemos la posibilidad de que haya carnavales si estamos viendo que el hoy en día los casos están aumentando”, explicó.

Añadió que en esa lucha, parte fundamental es la población en general.

“Parte del éxito de Panamá en la lucha contra la pandemia, no solamente es del Gobierno, también es del pueblo panameño que ha entendido que cuidándose vamos a lograr avanzar en está batalla”, explicó.

La celebración o no de las fiestas de Carnaval en Panamá a estado en el debate en los últimos meses, ya que hay personas tanto a favor cómo en contra de está celebración.

Igualmente, a finales el año 2021, dirigentes del distrito de Las Tablas no descrataron su intención de celebrar esta fiesta.

VEA TAMBIÉN: Justicia selectiva hacia Juan Carlos Varela sigue en el Ministerio Público

Los involucrados en la organización de la fiesta del Carnaval en está zona del país, señalaron que esperaban que cumpliendo con las medidas, se pudiera realizar la actividad o al menos, algunas de sus principales presentaciones.

Aseguraron que están a la espera de la comunicación por parte de las autoridades sobre la posibilidad de realizar los famosos carnavales, para el año 2022.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!