Brasil dona a Panamá las actas originales del Congreso Anfictiónico de 1826 en su Bicentenario

En el marco de la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, el presidente José Raúl Mulino, participó este lunes como testigo de honor en la firma del histórico acuerdo mediante el cual el Gobierno de Brasil transfiere, con carácter definitivo, la propiedad de las actas originales de 1826 al Estado panameño.

El evento documental y diplomático tuvo lugar en el Salón Bolívar de la Cancillería, la misma Sala Capitular del antiguo Convento de los Franciscanos donde se redactaron y rubricaron dichos textos hace dos siglos.

El convenio fue suscrito formalmente por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, y su homólogo de la República Federativa de Brasil, Mauro Vieira. A través de este instrumento legal, Brasil formaliza la donación perpetua de los documentos que ya se custodiaban en el istmo bajo la figura de tiempo indeterminado, un estatus que se mantenía vigente mediante un Acuerdo por Canje de Notas desde el 13 de noviembre del año 2000.

Con la entrada en vigor de este acuerdo, la República de Panamá asume la titularidad plena del patrimonio documental. Las cláusulas del documento establecen el compromiso soberano del país para preservar las actas en condiciones óptimas de bioseguridad archivística, prohibir de forma estricta su enajenación o venta, y estructurar programas académicos que promuevan la difusión de su contenido histórico para el regionalismo latinoamericano.

"En estas páginas se encuentran plasmados el esfuerzo pionero de nuestros pueblos por construir un sistema de relaciones basado en el respeto mutuo, la igualdad soberana y la búsqueda de la colectividad y la paz. El Congreso Anfictiónico representó el primer intento de institucionalizar el diálogo político entre las naciones americanas, una visión de la que la Organización de los Estados Americanos (OEA) es heredera directa dos siglos después", destacó el presidente José Raúl Mulino en su alocución, extendiendo un agradecimiento a su homólogo brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Respaldo internacional y digitalización de la memoria continental

Por su parte, el canciller brasileño, Mauro Vieira, calificó la sesión como un paso estratégico para la integración regional en el contexto global contemporáneo. "En el mundo de 2026, como en el de 1826, la huella de las incertidumbres y amenazas geopolíticas aún se hace presente.

Más de 200 años de vida independiente y aspiraciones integracionistas en América Latina nos han legado una considerable herencia institucional, aunque no perfecta", argumentó el diplomático sudamericano, ponderando además los rigurosos procesos de restauración y digitalización a los que fueron sometidos los folios originales.

El acto conmemorativo de este lunes contó con una alta representatividad hemisférica, reflejando el peso político de la cita. Entre los invitados especiales destacaron los presidentes Bernardo Arévalo (Guatemala), Gustavo Petro (Colombia) y Nasry Asfura Zablah (Honduras), junto al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Asimismo, asistieron delegaciones oficiales de las naciones miembro que integraron el congreso original de 1826 y miembros de la Sociedad Bolivariana de Panamá.

