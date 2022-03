Cacica dice que hará respetar ley de la comarca Ngäbe Buglé, ante primera disidencia durante su gestión

La nueva cacica general de la comarca Ngäbe Buglé, Elena Cruz Guerra, se encuentra en la capital y aprovechó su presencia para reiterar que el único acuerdo que ha firmado con el Gobierno fue con la ministra de Salud con relación a la vacuna contra la covid-19.

“El acuerdo que se firmó consiste en que la vacuna no es obligatoria. Ningún padre está obligado a llevar a su niño a vacunar; no he informado ningún otro acuerdo y están desinformando”, respondió la autoridad comarcal con respecto a lo que consideró como desinformaciones en su contra.

La semana pasada, un grupo de indígenas cerró la Interamericana, a la altura de San Félix, en Chiriquí, en contra de la vacuna contra la covid-19, a pesar de que las autoridades han dicho que su colocación no es obligatoria.

La cacica reconoció que el dirigente de este grupo ha desafiado su autoridad, recientemente obtenida en las elecciones del pasado 13 de febrero.

“Por eso estamos aquí. Así que trabajaremos y si el pueblo no me quiere respetar, tomaremos otras medidas alternativas para hacer las cosas bien dentro de la comarca”, dijo la cacica Cruz, quien fue asistida por Olmedo Beker, ya que se pronunció en su dialecto.

El acuerdo entre la cacica y las ministras de Salud, Ivette Berrío, y la de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, fue firmado el pasado viernes, 25 de marzo, en la ciudad de David, Chiriquí, y contó con la presencia del presidente Laurentino Cortizo, quien fungió como testigo, según los dirigentes ngäbes.

Elena Cruz dijo que hará respetar la Ley 10, que creó la comarca, y la carta orgánica, como representante del pueblo ngäbe buglé, que la escogió en forma democrática.

“Cuando la ley 10 y la carta orgánica no existían hablaba cualquiera. Pero, ahora, tenemos que trabajar con base en eso”, dijo la cacica.

