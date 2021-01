Caja de Seguro Social atendió más de tres mil videollamadas de asistencia a personas con discapacidad auditiva

La Caja de Seguro Social (CSS), a través de la Dirección Ejecutiva Nacional de Atención al Asegurado, habilitó las líneas telefónicas 6315- 4980 y 6315-9346 para la atención de consultas a personas con discapacidad auditiva, por medio de videollamadas, como parte de sus herramientas tecnológicas que permitan una mayor inclusión.

De marzo a diciembre de 2020 fueron recibidas 3.195 consultas en esta modalidad, con la que se ofreció a las personas sordas información personalizada y en tiempo real, reveló la directora nacional de Atención al Asegurado, Mariejane Waugh.

La funcionaria resaltó que este recurso nace frente a la emergencia por la covid-19 para ofrecer una respuesta a esta población tan importante, independientemente si es o no asegurada, tomando en cuenta que en nuestro país muchas personas tienen acceso a un teléfono inteligente o a una computadora, que permite la instalación de plataformas para hacer este tipo de llamadas.

Por su parte, la intérprete en Lengua de Señas, Marlene Ashby, explicó que dentro de las orientaciones e interrogantes que solucionaron a través de las videollamadas estuvieron principalmente consultas sobre citas y entrega de medicamentos, en especial cuando se habilitó la opción de recibirlas a domicilio, aclaraciones que fueron pedidas, en muchos casos, por quienes pertenecen al grupo que vive con enfermedades crónicas no trasmisibles, como hipertensión o diabetes.

No obstante, al inicio de la pandemia recibieron muchas llamadas en las que solicitaban información de cómo acceder al bono solidario o a las bolsas de comida.

“Nosotros atendimos de todo en el 2020, les servimos como canal de comunicación, cuando era para una cita o trámite fuera o no de la CSS. Se le hablaba al funcionario o dependiente y se le interpretaba a la persona con discapacidad auditiva. No se discriminó si era o no asegurado”, explicó Ashby.

Agregó que se les brindó igual el apoyo a las personas sordas que llamaron porque tenían sospecha de haber contraído la covid-19, y se fueron a realizar al hisopado. En ese proceso que se les asistió para poderse comunicar con el personal de salud y explicarles qué sentían, y se les pudiera realizar esta prueba.

Otras llamadas recibidas a las que les prestaron igual atención fueron aquellas en las que decían sentirse melancólicos, deprimidos o para expresarles su frustración, cuando se revelaba una información noticiosa y no se contaba en ese anuncio con un intérprete, por ello, les pedían que les informaran sobre lo expresado.

Este servicio se seguirá prestando por los beneficios que representó para quienes lo utilizaron, puesto que con estas iniciativas se cumple con lo manifestado por el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, quien recalcó “que la institución está comprometida con la inclusión, y por ello, las personas con discapacidad son calificadas como VIP”, concluyó la directora nacional de Atención al Asegurado, Mariejane Waugh.