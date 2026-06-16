Capacitación portuaria abre camino laboral a jóvenes en Panamá Oeste

El vínculo entre la educación profesional y el empleo cumple un propósito fundamental en la vida de los jóvenes panameños actualmente. En Panamá Oeste, este anhelo de inserción laboral se cumplió para un grupo de estudiantes tras recibir sus primeros contratos de trabajo.

Luego de culminar exitosamente el Programa Integral de Capacitación Portuaria, desarrollado por el INADEH y PSA Panama, 14 jóvenes dieron un paso decisivo hacia su futuro al firmar su vinculación formal con la empresa.

Durante 140 horas de formación especializada en desarrollo portuario, los participantes adquirieron habilidades y competencias técnicas en operaciones, verificación de carga, trabajo en equipo y habilidades socioemocionales. Con este esfuerzo, se prepararon para responder a las necesidades reales de una de las industrias más importantes para la economía nacional, fortaleciendo sus capacidades para desenvolverse en el entorno laboral de manera competitiva.

Con esta preparación, los egresados están listos para aportar efectivamente al éxito organizativo y a las necesidades estratégicas de la empresa dentro del país.

El sector logístico-portuario es esencial para la economía panameña, por lo que este programa impulsado por el INADEH representa una respuesta concreta a dicha demanda. De esta manera, la alianza entre el INADEH y PSA Panama se consolida como un modelo exitoso de cooperación público-privada que conecta la capacitación con empleos de calidad, demostrando que las oportunidades de la formación técnica son tangibles para la juventud.

Asimismo, los beneficiados provienen de distintos centros educativos de Panamá Oeste, lo cual cumple con el objetivo de descentralizar el desarrollo y garantizar que jóvenes de diferentes comunidades tengan acceso a oportunidades de relevo generacional.

En este sentido, el INADEH continúa impulsando una oferta formativa pertinente, moderna y alineada con las demandas del mercado, generando un impacto directo en el crecimiento económico y social de Panamá.