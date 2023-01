Casi 2 millones de panameños buscan acceder a subsidios

Cerca de un millón 933 mil usuarios se han registrado en la plataforma Listo, a través de la cual el Gobierno Nacional busca otorgar diversos subsidios que da a la población del país.

Esto refleja que poco menos de la mitad de la población panameña, la cual en 2022 era de más de 4.3 millones de habitantes, recibe algún subsidio del Estado.

Del monto total registrado en la plataforma Listo, unos 400 mil son de Beca Digital, 109 de Bono Sindical, 65 de Capacítate Colón y más de 137 mil del Vale Digital.

Igualmente, hasta el mediodía de ayer, unos 122 mil 227 beneficiarios del Vale Digital habían completado y finalizado la ficha social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El Vale Digital solo va a estar hasta el mes de febrero, luego de que el pasado 30 de diciembre de 2022, el mandatario Laurentino Cortizo, anunció su extensión.

El Gobierno indicó que con este programa se ha beneficiado a más de 1 millón 300 mil personas.

Cabe resaltar que estos programas sociales implementados por el Gobierno surgieron en medio de la pandemia de la covid-19.'

2

meses más extendió el Gobierno Nacional, el llamado programa llamado Vale Digital. 105

mil estudiantes se han registrado en el Concurso General de Becas para este año 2023.

A esto, hay que sumarle que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, (Ifarhu) informó que en 24 horas, más de 105 mil estudiantes se han registrado en el concurso general de becas de 2023.

Para el abogado Alfonso Fraguela, cuando una cantidad significativa de la población requiere a estos sistemas de apoyo por parte del Estado, definitivamente refleja que en Panamá, la población se encuentra sometida a las políticas gubernamentales.

Añadió que definitivamente el Gobierno no ha podido crear las condiciones para que las personas logren obtener riqueza y que en virtud de esta, no tengan que recurrir a este tipo de programas.

"Yo pienso que sin lugar a dudas se crean unas políticas para personas que en un momento dado requieran de este tipo de auxilios por parte del Estado, sin embargo, cuando prácticamente gran parte de la población está recurriendo a esa medida, tomando en cuenta que el uniforme que reflejan las estadísticas nos debe llamar a reflexionar", comentó el jurista.

De forma puntual, dijo que aunque el Estado esté auxiliando a estas personas y aliviando esas penurias, de una u otra manera los lleva a tener que recurrir a estos programas.

"Con esto, el Estado está confirmando que está en deuda con los panameños, por no crear las condiciones necesarias para que estas personas no pudiesen recurrir a ellos. Siempre vamos a tener algún nivel de personas que piden el auxilio económico porque las condiciones no son las más indicadas para que los ciudadanos puedan quizás no tener que recurrir o apelar a ello", puntualizó.

Al igual que Fraguela, hay personas que consideran que los subsidios que da el Gobierno Nacional crean una especie de "parasitismo social" en la población.

El año pasado, la exmandataria Mireya Moscoso, dijo que los subsidios ponen perezosa a la gente.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!