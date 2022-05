Casos de covid-19 se duplican en las últimas semanas en los centros educativos

Los números que manejaban los educadores sobre los casos de covid-19 en las escuelas resultaron ser ciertos y fueron confirmados este lunes por las autoridades de educación y salud, quienes acordaron mantener el año escolar vigente, a pesar del aumento de casos.

Esto se acordó en una reunión celebrada este lunes en la sede del Ministerio de Salud (Minsa), entre el ministro del ramo, Luis Francisco Sucre, y la titular de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, en la que se decidió reforzar algunos criterios y equipos que actualmente dan seguimiento al comportamiento del virus en las escuelas.

La ministra Gorday de Villalobos, informó que se han dado 1,243 contagios de covid-19 en las escuelas, de los cuales el 40% corresponde a estudiantes. Los educadores manejaban una cifra de 1,100.

Hace unos 10 días, la directora nacional de Educación Ambiental, Carmen Aparicio, había informado que en las primeras ocho semanas de clases se habían registrado 400 casos, principalmente en estudiantes de 14 a 18 años, lo que indica que en menos de dos semanas se han triplicado.

A pesar de estos números, Sucre precisó que el año lectivo se mantendrá normal y no se ha planteado la suspensión de clases a nivel general, aunque directores de algunos planteles, como el del José Daniel Crespo, hayan anunciado el cierre por una semana, en días pasados.

"Aquellos estudiantes que presenten algún tipo de sintomatología respiratoria por más leve que sea, como la secreción nasal, dolor de garganta etc., no debe asistir a dar clases; igualmente debe ser reportado para que se proceda hacer la prueba de hisopado y no poner en riesgo al resto del plantel", dijo Sucre.

Según declaraciones del secretario general de la Asociación de Profesores (Asoprof), Fernando Ábrego, el pasado domingo, los educadores están a expensas de la confianza de los padres para evitar que estudiantes con problemas respiratorios acudan a las escuelas.'



Este lunes se registraron 1,359 casos para una positividad de 22.4%.



Los corregimientos con más casos presentados en las últimas horas son Chitré (Herrera), Rufina Alfaro (San Miguelito), Juan Díaz (Panamá), Penonomé (Coclé) y San Francisco (Panamá).



155 personas se mantienen hospitalizadas por la enfermedad, de las que 136 se encuentran en salas y 19 en unidades de cuidados intensivos.



En la actualidad hay 13,732 casos activos, por lo que el porcentaje de hospitalización no llega al 1% (0.9%). La cuarentena para el contagiado se mantiene en siete días.

Sumado a los problemas de la falta de insumos en las escuelas para los procesos de desinfección, está el hecho de que no es posible otro mecanismo para detectar casos sospechosos de covid-19 en las escuelas.

Por otra parte, agregó el docente, que cuando se dan varios casos en un aula de clases, lo que se procede a hacer es poner en cuarentena a ese grupo, sin tener en cuenta que los estudiantes también interactúan con jóvenes de otros salones, ya sea en el recreo, baños, pasillos y en la biblioteca.

La ministra de Educación adelantó que entre las acciones que se llevarán a cabo en los próximos días figura una reunión con las direcciones regionales de salud y de educación para poder dar el acompañamiento y realizar los hisopados.

