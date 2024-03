Cierran súper en Cerro Batea por condiciones insalubres

La región de salud de San Miguelito procedió al cierre de un minisúper en el sector de La Fula en el corregimiento Belisario Frías, tras un operativo sorpresa mediante el cual se encontraron prácticas insalubres.

Un boletín del Ministerio de Salud (Minsa) señala que, en el local conocido como El Pueblo, se hallaron productos enlatados vencidos, oxidados, abollados, el área de la carnicería completamente sucia, heces de ratas, cucarachas, moscas, entre otras irregularidades.

Además, se detectaron otras faltas en la panadería que no cumplen con las medidas higiénicas sanitarias, como que los manipuladores de alimentos no cuentan con los carnés de salud, no contaban con delantal, gorra, ni redecilla y estaban en chancletas.

Lo más preocupante es que los propietarios de este lugar de expendio de alimentos habían sido advertidos y sancionados con anterioridad por estas anomalías, sin embargo, no las corrigieron, por lo que se procedió a su cierre, informó Yaritzel Ríos, directora regional de salud.

La doctora exhortó a la población de San Miguelito a ser más cuidadosa al momento de consumir alimentos, ya que, de lo contrario, está propensa a padecer enfermedades como diarreas y otras gastrointestinales.

Hace un mes, se realizó un operativo similar en comercios ubicados en el sector de Brisas del Golf, corregimiento Rufina Alfaro, en el que se hallaron mala manipulación de los alimentos, instalaciones sucias y presencia de roedores y cucarachas.

El operativo se realizó en horario nocturno e incluyó locales de comidas rápidas en los que se hallaron pisos y ventiladores sucios, neveras dañadas, extintores con fecha vencida, roedores, cucarachas, contaminación cruzada de alimentos y manipuladores de alimentos que no contaban con la vestimenta adecuada.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!