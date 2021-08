Cierre escolar y delitos sexuales disparan el embarazo adolescente en Panamá

La cifra de embarazos adolescentes en Panamá se duplicó en 2020, cuando estalló la pandemia de la covid-19, un fenómeno vinculado al cierre de las escuelas, el más prolongado del mundo, y al alza de los delitos sexuales, dijeron a Efe expertos en la materia.

Versión impresa

En 2019 hubo 4,652 embarazos en mujeres entre 10 y 19 años, mientras que en 2020 se registraron 9,724, más del doble. La mayor incidencia se registró en la comarca Ngäbe Buglé y en la provincia de Chiriquí, ambas zonas fronterizas con Costa Rica, y la zona Metropolitana de la capital panameña.

"Este aumento significativo del embarazo adolescente en el 2020 hay que vincularlo al contexto, sin tener datos del 2021, no lo podemos desvincular de la inactividad del mundo escolar ni del aumento de los delitos sexuales", dijo a Efe Eusebia Solís, socióloga y experta en derechos humanos.

Solís apuntó que "en algunos sitios, como la comarca Ngäbe, hay aumento del 143 %", una "realidad que está diciendo que en las comarcas indígenas se mantienen tan alto los embarazos adolescentes, esto se traduce en perpetuar la pobreza y la desigualdad".

Un informe de Unicef dijo en marzo pasado que Panamá era el país del mundo con mayor cantidad de días sin educación presencial o semipresencial, tras el cierre de las escuelas en marzo de 2020 a causa de la pandemia.

Actualmente, alrededor de un millar de las 3,933 escuelas públicas y privadas que hay en el país imparten clases semipresenciales o tutorías -pocas horas algunos días a la semana-, según la información oficial.

A juicio de Solís, el "sistema educativo es un factor protector", que garantiza no solo "que ese estudiante se eduque sino que (…) las escuelas protegen a la integridad física, psicológica, biológica y sexual de la población".

La experta también vinculó el aumento de los embarazos adolescentes a los delitos sexuales, pues, en 2019 se registraron 280 casos de "corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas", mientras que en 2020 hubo 289, y hasta julio de este año se han registrado 282, según cifras oficiales de la Fiscalía.

VEA TAMBIÉN: Más de 50 niños migrantes han llegado a Panamá sin compañía

"La mayoría de las víctimas" de delitos sexuales "tiene entre 0 y 10 años, en edad escolar primaria", apuntó Solís, que añadió que "el aumento del embarazo adolescente va de la mano con el aumento de los delitos sexuales y estos aumentan significativamente donde se mantiene alta las tasas de embarazos" en edades tempranas.

Educación, principal aliado para disminuir los embarazos

"Mientras no se eduque desde la primera infancia, seguiremos teniendo estos problemas”, apuntó Solís, y recalcó que en las escuelas de Panamá "se da una charla sobre menstruación pero bajo el punto de vista biológico y no sobre lo que socialmente implica".

En ese contexto, la organización Palabras Poderorxs, dedicada a la educación menstrual y sexual, organiza talleres gratuitos en localidades de bajos recursos para impartir nociones básicas sobre la menstruación.

En el colonial Casco Antiguo de Ciudad de Panamá, contiguo al barrio popular El Chorrillo, uno de los más violentos de la capital, las integrantes de la organización dan un taller a adolescentes que ya son madres de bebés no mayores a 2 años.

Dentro de un espacio que ofrece a las jóvenes madres culminar sus estudios de secundaria mientras pueden cuidar a sus hijos, el grupo de casi 20 mujeres descubre cómo funciona su aparato reproductor y cómo funciona su ciclo menstrual.

"En las escuelas se habla muy poco (...) existe mucha desinformación en torno al tema de la menstruación y educación sexual", explicó a Efe la líder de Palabras Poderosxs, la abogada Claudia Vidal.

Tras la experiencia dando cursos en varias comunidades, Vidal destacó que "las mujeres no conocen el cuerpo que habitan, no conocen las partes o por qué menstrúa" un desconocimiento que conlleva a falta de control sobre su ciclo menstrual, los que provoca que se cometan "muchos errores que se traducen en embarazos no deseados".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!