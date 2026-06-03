Cobre Panamá y Fedhupa lanzan “Guardianes Verdes” para fortalecer la educación ambiental en niños

Con el objetivo de promover el cuidado del medioambiente y la reforestación entre las nuevas generaciones, Cobre Panamá, en alianza con la Fundación Educación y Desarrollo Humano de Panamá (Fedhupa), presentó el programa “Guardianes Verdes”, una iniciativa educativa dirigida a estudiantes de primaria de todo el país.

El proyecto busca crear conciencia en los niños sobre la importancia de proteger los recursos naturales y comprender los beneficios que el medioambiente aporta al ser humano. A través de actividades interactivas y educativas, los participantes aprenderán sobre conservación, reciclaje, reforestación y prácticas sostenibles.

La mascota oficial del programa es Capiverde, un personaje diseñado para acompañar a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje y fomentar valores de responsabilidad ambiental.

Durante la primera fase, “Guardianes Verdes” llegará a 60 escuelas ubicadas en comunidades cercanas a la mina Cobre Panamá, en las provincias de Coclé y Colón. Posteriormente, el programa se expandirá hasta alcanzar más de 250 centros educativos a nivel nacional.

Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, destacó que la iniciativa beneficiará inicialmente a los residentes de las comunidades aledañas a la operación minera, fortaleciendo la educación ambiental desde edades tempranas.

Por su parte, Josué Trotman, gestor social de Fedhupa, señaló que más de 50 mil niños serán impactados por este proyecto, convirtiéndolo en una de las iniciativas de educación ambiental más amplias desarrolladas en el país.

Con “Guardianes Verdes”, Cobre Panamá y Fedhupa reafirman su compromiso con la formación de ciudadanos conscientes y comprometidos con la protección del entorno natural, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura ambiental sostenible en Panamá.