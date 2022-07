¿Cómo es el proceso para atenderse en el Instituto Cardiovascular y Torácico de la CSS?

Enrique Lau Cortés, director de la Caja de Seguro Social (CSS), recordó que en el Instituto Cardiovascular y Torácico (ICT) se atenderán a pacientes con alta complejidad.

Versión impresa

El galeno recalcó que el ICT es un hospital de cuarto nivel, al que se tiene que acudir con una referencia, luego de la aceptación previa por los médicos de la Ciudad de la Salud.

"Aquí no hay cuarto de urgencia, no llega la gente espontáneamente, así no funciona, hay un orden, una programación y una sistematización por nivel de complejidad", expuso el médico intensivista.

A tener en cuenta que el sistema sanitario panameño tiene diferentes niveles de atención: el primero es básico, el segundo nivel involucra la atención en las policlínicas, el tercero incluye los hospitales de Chiriquí, Veraguas y en Panamá, el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

Lau destacó que actualmente se atraviesa por un proceso de adaptación, aplicando progresivamente los tipos quirúrgicos porque en la medida en que el personal de salud del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid se mude, tiene que irse adecuando al cambio.

Además puntualizó que durante esta etapa se podrían descubrir algunas áreas de mejora, en las que habría que actuar y ponerlas a punto.

El directivo consideró que el desarrollo de las fases ha sido satisfactorio y continuarán con lo planificado hasta que en unos días se pueda comenzar a trasladar de manera completa a los pacientes que están en el complejo hospitalario.

"Se le está entregando a la sociedad panameña unas instalaciones dignas, con alta tecnología que acompaña la estrategia para el desarrollo de un centro de cuarto nivel de complejidad", enfatizó.

VEA TAMBIÉN: Paro a nivel nacional sigue; dirigentes dicen que acuerdo firmado en San Félix es una traición

En el Instituto Torácico ya se han realizado múltiples cirugías de fístulas (intervención de arterias).

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!