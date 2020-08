¿Cómo podrían influir las mutaciones en la efectividad de las vacunas contra la COVID-19?

El infectólogo Eduardo Ortega-Barría se muestra optimista con respecto a la efectividad que tendrán las vacunas que se desarrollan actualmente contra la COVID-19 y descartó que las mutaciones del virus vayan a influir en su funcionamiento.

Versión impresa

Ortega-Barría, quien el próximo año asumirá como director de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), detalló los aspectos técnicos que lo llevan a asumir esta postura.

Explicó que las mutaciones que presenta el virus no ocurren en su proteína más importante, la cual a su vez es la base de la mayoría de los modelos de vacunas.

Este nuevo coronavirus, detalló Barría, tiene 29 proteínas diferentes y la más importante de ellas es la S, que está en la parte externa del virus. La proteína S ayuda al microorganismo a pegarse a la célula y a entrar luego en ella.

"Esa sección, en esa región de la proteína que permite al virus invadir a la célula, es la que se está utilizando en la mayoría de los diseños de vacuna. La mayoría de las mutaciones no ocurren en la proteína S, se presentan muy lejos del lugar que usa el virus para pegarse a la célula. Creo que vamos a tener vacunas y las mutaciones no van a ser problema", explicó el galeno en entrevista con TVN Noticias.

Siguiendo esta línea, el médico informó que las empresas que trabajan en la vacuna han hecho pruebas con diferentes cepas de la COVID-19. En el caso de la panameña, el científico clínico no cree que produzca mayores variaciones.

"De hecho hay compañías que han probado muchos virus en sus vacunas candidatas y todas han producido anticuerpos. No espero que una cepa panameña sea diferente, creo que lo que va a ocurrir es que estas vacunas van a proteger en contra de la mayoría de las cepas", agregó el pediatra.

El investigador recordó que las mutaciones no son favorables para los virus y que, incluso, podrían tornar al SARS-CoV-2 menos infeccioso.

VEA TAMBIÉN: Estudiantes de primer grado recibirán sus dos pagos de la beca universal el 21 de septiembre

"Es un virus tan grande, tiene 30 mil letras diferentes, que la mayoría de los errores los está cometiendo en algunas letras que no son importantes para el virus. En este caso, este virus no es tan malo multiplicándose, no comete tantos errores en su secuencia genética y el tipo de mutaciones que ocurren no son tan frecuentes", puntualizó.

Por otro lado, el médico reveló que está enlistado para participar en los ensayos que se realizarán en Panamá y que espera que lo tomen en cuenta.

Creo que esta es una buena noticia a compartir; la infección previa lo protegió de que no presentara síntomas ni enfermedad la 2da vez; lo que significa que la infección natural protege; el primer paso para poder desarrollar una vacuna protectora! https://t.co/yrgqVCGMgY— Eduardo Ortega-Barria (@EOrtegaBarria) August 25, 2020

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!