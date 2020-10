Comparten calendario de entrega de bonos y bolsas con comida para octubre

El jefe del Ejecutivo, Laurentino Cortizo, y el Ministerio de la Presidencia compartieron este jueves el calendario correspondiente al mes de octubre para la entrega del Plan Panamá Solidario.

Versión impresa

La programación incluye a todas las provincias y comarcas del país. En este sentido hay que recordar que en el caso de las zonas de difícil acceso, los beneficiarios recibirán bolsas, mientras que los residentes en los centros urbanos, sus depósitos a través de la cédula. Igualmente se entregarán bonos impresos.

"Les comparto el calendario del mes de octubre para las entregas del Programa Panamá Solidario. ¡Seguimos llevando alivio a los panameños más afectados por la COVID-19!", manifestó Cortizo.

Según el cronograma, del 5 al 11 de octubre las áreas que recibirán su depósito del vale digital serán todos los corregimientos de Colón centro y Arraiján. También Amelia Denis De Icaza, José Domingo Espinar, Mateo Iturralde, Omar Torrijos, Rufina Alfaro, Victoriano Lorenzo, Arnulfo Arias, Belisario Frías y Belisario Porras tendrán disponible su respectiva recarga a través de la cédula.

Para conocer el calendario al detalle con el resto de las entregas puede acceder a través de este enlace: Entregas-octubre.

A tener en cuenta que la entrega de comida se realiza cada 15 días y el bono se entrega de forma mensual.

Para verificar su saldo y conocer si recibirá el beneficio puede acceder a https://www.panamasolidario.gob.pa/seccion/bono o https://sara.innovacion.gob.pa. Para otras inquietudes sobre este tema también puede llamar al 140.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que los ciudadanos que reciben la ayuda mediante su cédula pueden perder el beneficio si no hacen uso del mismo entre una asignación y otra, pues no tendrán derecho a que se les acumule el monto, y quienes no lo usen en tres meses seguidos, serán sacados completamente del Plan Panamá Solidario.

VEA TAMBIÉN: Visitas a parques naturales están permitidas en burbujas familiares; paseos en buses son prohibidos

El Programa Panamá Solidario, en sus tres modalidades, se mantendrá vigente hasta diciembre próximo, ha explicado previamente el presidente Cortizo.