Concurso de becas del Ifarhu: ¿Cuándo y cómo será la preselección de los beneficiarios?

El concurso general de becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) registró en 2021 un récord de participantes: 180 mil estudiantes, casi el doble de los 76 mil que lo hicieron el año pasado.

Pero a diferencia de 2020, cuando todos los concursantes con un promedio superior a 4.5 fueron becados, este año no será así.

El director del Ifarhu, Bernando Meneses, recordó que todas las instituciones tienen un presupuesto y que en el caso de la entidad que dirige, no alcanza para otorgarles becas a todos.

"El año pasado el presidente preseleccionó a todos los que tuvieran de 4.5 para arriba. No será igual este año, no solo por la cantidad de participantes, sino entendiendo que cada institución tiene un presupuesto destinado para algunos programas y el presupuesto no da para becar a 180 mil estudiantes", dijo Meneses a Sertv Noticias.

Ante este panorama el proceso de preselección del concurso, que cerró el pasado 10 de enero, tomará más tiempo. En años atrás el anuncio se hacía el 14 de enero, pero en este no hay una fecha asegurada.

"Este año la preselección no será el 14 de enero. Tenemos fecha tentativa para el 18 de enero, pero tentativa debido a la gran cantidad de participantes. El proceso va a demorar más", recalcó el director.

Para preseleccionar a los estudiantes que recibirán el beneficio, Meneses ya se puso en contacto con la ministra de Educación (Meduca), Maruja Gorday de Villalobos, a fin de determinar los mecanismos y formas, tanto en los colegios públicos como privados.

Sobre las razones que llevaron a los estudiantes a participar más este año, Meneses resaltó la motivación que supone recibir un doble beneficio, además, del acompañamiento que tuvieron de sus padres.

"Este doble beneficio motiva al estudiante para que se esfuerce y esmere más, en que quiere recibir un apoyo adicional. También la modalidad virtual hizo que muchos estudiantes tuvieran un acompañamiento de los padres", añadió.

Con respecto a los métodos de pago, dijo que ya hay más de 300 mil estudiantes que cuentan con su tarjeta clave, adicional está la beca digital (que se desembolsa a través de las cédulas) y los cheques.