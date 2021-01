Eliminan movilidad por cédula para Panamá y Panamá Oeste; compras según género se mantienen

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó este martes cambios en las medidas de restricción que rigen en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

A partir del 14 de enero, la movilidad según el último número de la cédula queda eliminada y el toque de queda ahora irá desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., de lunes a viernes.

No obstante, las compras sí se seguirán haciendo según el género.



Las mujeres podrán comprar los lunes, miércoles y viernes, mientras que los hombres lo harán martes y jueves.

Los fines de semana, a partir del viernes 15 de enero, habrá cuarentena total hasta las 4:00 a.m. del lunes.

También se mantienen los cercos sanitarios ya establecidos en los diferentes puntos del país.

El horario de entrada laboral para Panamá y Panamá Oeste debe ser escalonado: a las 7:00 a.m. obreros de la construcción, a las 8:00 a.m. la empresa privada y desde las 9:00 a.m. los servidores públicos.

Por su parte, el ejercicio al aire libre y los deportes sin contacto se podrán practicar desde el 14 de enero.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) dijo que la mejora en los indicadores epidemiológicos han permitido dar estos pasos, sin embargo, las decisiones futuras que se tomen se basarán en el comportamiento del virus.

En este sentido, precisó que el porcentaje de positividad por covid-19 registró una reducción del 6% en los últimos días.