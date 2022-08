¡Confuso y lamentable! ¿Qué es la hipoglucemia o bajón de azúcar que sufrió conductor de un colegial en Brisas del Golf?

El lamentable episodio de hipoglucemia o 'bajó de azúcar' que experimentó el conductor de un busito colegial en el sector de Brisas del Golf causó mucha confusión entre quienes confundieron su estado de salud con un estado de embriaguez.

El video del hombre desorientado y con dificultad para mantenerse en pie circuló por todas las redes sociales generando críticas, lo que obligó a las autoridades a emitir una aclaración de los hechos, confirmando que él mismo padecía de diabetes y experimentaba un 'bajón de azúcar'.

El Personal del Servicio de Emergencia 911 brindó los primeros auxilios al conductor del busito colegial al cual su bajo nivel de azúcar le provocó desmayo.

La hipoglucemia es la condición clínica donde se disminuye el nivel normal de glucosa en sangre que regularmente debe ser entre 70 a 110 miligramos, explica la doctora Verónica Wharton, médico general en la Unidad Local de Atención Primaria en Salud (Ulaps) de Capira.

Un valor menor de 70 miligramos en los niveles de glucosa puede desencadenar episodios de temblores, mareos, nerviosismo, sudoración, hambre, dolor de cabeza, cambios de humor, confusión, falta de coordinación, y desmayo en el paciente.

La hipoglucemia también puede manifestarse mediante síntomas como: pesadillas, el despertar con la ropa de cama excesivamente transpirada o con sensación de cansancio, irritabilidad o confusión.

En las personas con diabetes, una ingesta alimentaria inadecuada, un exceso de actividad física o altas dosis de medicamentos para la diabetes puede ocasionar una reducción anormal de los niveles de azúcar en sangre llamada hipoglucemia.

No obstante, la popular expresión “se me bajó el azúcar” no es exclusiva de pacientes con diabetes, el azúcar baja en la sangre se puede manifestar en personas sanas, detalló Wharton.

La hipoglucemia en individuos que no padecen diabetes puede ser el resultado de un ayuno prolongado, anorexia, la pérdida de apetito, entre otros que hacen que las reservas de energía que tiene el cuerpo, queden vacías produciendo estos “bajones de glucosa en el organismo”.

La diabetes está entre las tres enfermedades que consumen el 60% de los recursos del Fondo Operativos de Enfermedad y Maternidad de la Caja de Seguro Social (CSS), indicó Lau Cortés.

En Panamá se estima que de cada 10 personas diabéticas 1 ha sido diagnosticada y 9 desconocen que padecen de esta enfermedad. Lo que equivale a, que el 90% de los afectados, ignora que es diabético.