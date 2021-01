Contrato de semáforos en medio de la pandemia es calificado como una 'maleantería'

Como "una maleantería", "una cachetada al país" y un "gasto innecesario", es considerado el contrato por $3.3 millones para el mantenimiento de los denominados semáforos inteligentes que hizo el Gobierno de Laurentino Cortizo en plena pandemia de COVID-19.

El Gobierno promulgó en la Gaceta Oficial la Resolución de Gabinete 106, que aprueba el contrato directo entre la empresa Kapsch Trafficcom Transportation S.A. y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

Dicha contratación, además de la instalación de los equipos, incluye el equipamiento, estudio, diseño y mantenimiento correctivo y preventivo del sistema centralizado de semáforos de la ciudad de Panamá.

La contratación millonaria ha causado molestia e indignación entre amplios sectores de la población.

El exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, advirtió que gastarse más de $3 millones en los semáforos inteligentes, "es una cachetada a la población, cuando en estos momentos una gran cantidad de personas no recibe bonos, es decir, nada que represente un alivio para la canasta básica familiar".

Añadió que esta contratación es incongruente con lo que el Gobierno prometió en campaña y "parece que la austeridad es la que tiene que tener el pueblo en su casa de no tener un pavo o un jamón y cambiárselo por la cabeza de un puerco".

Fraguela afirmó que esto es una bofetada a la población, cuando se espera que la inteligencia la tenga la administración pública en hacer un uso correcto de los dineros del Estado.'

5

mil semáforos a nivel nacional son los que requieren mantenimiento, según la ATTT. 22

de diciembre se emitió la Resolución de Gabinete para este contrato directo.

¿De quién será la empresa que se gana en estos momentos de pandemia la contratación sobre semáforos?, cuestionó.

El jurista indicó que esta es otra actuación "bochornosa" e "inconsistente" en la gestión de Gobierno de Cortizo, en medio de las necesidades del pueblo.

"Esta debe ser la prioridad y no preocuparse por semáforos inteligentes, no preocuparse por alquileres de carros, ni tampoco pretender efectuar gastos conspicuos que no lleven a ningún tipo de fin en los momentos que estamos viviendo, creo que el pueblo panameño se merece respeto", expresó.

Por su parte, el expresidente Ricardo Martinelli señaló que no entiende cómo hay dinero para esta contratación, pero no para pagarle al personal de salud, construir nuevas vías de producción y reparar los huecos de las carreteras existentes.

"Esto huele raro y es innecesario. ¿Alguien sabe algo?, interrogó.

Mientras que el secretario general del partido en formación Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, dijo que los únicos semáforos que necesita Panamá son para ponerle luz roja a la incapacidad gubernamental, a las cuarentenas abusivas, al desempleo, al alto costo de la vida, a la mala prestación de los servicios de salud y a las "travesuras del vicepresidente (José Gabriel) Carrizo".

En tanto, que el exalcalde y excandidato presidencial del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, destacó que esta contratación directa no se justifica dentro del Estado de Emergencia y la calificó como una "maleantería".

Agregó que esta millonaria contratación compromete fondos públicos que se necesitan para fines más importantes.

Por su parte, Ameth Guevara, jefe de Dispositivos de Tránsito de la Autoridad del Tránsito, trató de justificar la contratación y sostuvo que no se buscan instalar nuevos semáforos, sino dar un servicio de mantenimiento a la infraestructura semafórica del país. Añadió que hay más de 5 mil semáforos que necesitan mantenimiento.