Contratos de trabajo marítimo registran un incremento del 26.2% entre enero y mayo de 2026

Los contratos de trabajo marítimo registraron un incremento del 26.2% en la República de Panamá durante el período comprendido entre enero y mayo de 2026. Así lo revelan las últimas estadísticas del Departamento de Asuntos Laborales Marítimos (DEALM), adscrito a la Dirección General de la Gente de Mar (DGGM) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

En total, las autoridades portuarias y laborales contabilizaron el registro de 534 nuevos contratos formalizados, una cifra que supera de forma visible los 423 reportes tramitados durante el mismo ciclo fiscal del año 2025. El repunte refleja el fortalecimiento de las políticas de protección para los trabajadores del mar y un avance sostenido en la formalización laboral de la industria logística.

Alianza gremial e inspecciones en aguas jurisdiccionales

Los indicadores socioeconómicos fueron presentados formalmente durante una sesión técnica de trabajo entre el director y la subdirectora de la DGGM, Felipe Arias y Tania Valderrama, respectivamente, y los miembros de la junta directiva del Colegio Nacional de la Gente de Mar (CONAGEMAR), delegación encabezada por su presidente, Roberto Pineda.

El encuentro, enfocado en el bienestar y la protección social, contó además con la participación de Andrea Meenken, representante de la Misión Alemana de los Marinos para Panamá, y del padre Ian Charles Hutchinson Cervantes, en representación de la organización internacional The Mission to Seafarers.

La DGGM enfatizó que cada documento contractual es sometido a rigurosas auditorías internas para verificar el cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia de jornadas laborales, turnos de descanso reglamentarios, escalas de remuneración salarial y demás derechos adquiridos por la gente de mar.

Estas acciones forman parte de las inspecciones de campo permanentes que ejecuta el Estado panameño; al respecto, se detalló que en lo que va del año 2026 ya se han completado más de 100 inspecciones técnicas a bordo de embarcaciones dentro de las aguas jurisdiccionales del país.

Capacitación con INADEH, digitalización y debate de la Ley 146

Como parte de la estrategia integral de modernización y competitividad para el año 2026, las autoridades y los gremios marítimos destacaron los siguientes pilares de gestión:

Bilingüismo: Alianzas de formación coordinadas con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) para robustecer las competencias en el idioma inglés de los marinos panameños, facilitando su inserción en las líneas navieras del mercado internacional.

Avances en los procesos técnicos para la creación e instalación formal del Comité de Bienestar de la Gente de Mar.

Implementación de nuevos canales de digitalización impulsados por la DGGM para agilizar, desburorocratizar y transparentar los trámites de certificación de los marinos.

Durante la sesión, los delegados de CONAGEMAR manifestaron su complacencia por los resultados presentados, según la AMP y destacaron la urgencia de continuar incorporando a la fuerza laboral marítima a los esquemas de la Caja de Seguro Social (CSS).

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Asimismo, los directivos gremiales compartieron detalles de sus aportes técnicos en las mesas de discusión del Proyecto de Ley N.° 146, propuesta que se analiza actualmente en los debates de la Asamblea Nacional con el objetivo de regular el trabajo marítimo en categorías específicas de naves de bandera panameña.

Las autoridades de la AMP coincidieron con los gremios en la necesidad de estructurar mesas de diálogo permanentes donde participen de forma transversal el Servicio Nacional de Migración, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y la CSS, reiterando una política institucional de puertas abiertas para el desarrollo del sector.